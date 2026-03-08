Nach 25 Jahren: Kulturverein-Obmann tritt zurück

„Alles was den Bergmännische Kulturverein mit seinen 300 Mitglieder heute auszeichnet hat Jakob entscheidend mitgestaltet“, bedankt sich Bürgermeister Christian Hecher (ULB). Wirnsperger hätte nicht nur hervorragende Ideen gehabt, sondern diese auch gleich in die Tat umgesetzt. Darunter zum Beispiel das Montanhistorische Zentrum mit dem Bergbaumuseum, das Bergmandlfest oder die Kladnigkeusche. Bei der Generalversammlung Ende Februar wurde die Vereinsführung neu gewählt: Robert Heuberger ist neuer Obmann, ihm folgt Herbert Preiml als Stellvertreter. Nun freut sich der Kulturverein auf ein ereignisreiches Jahr.