Straßenarbeiten in Villach: Das müssen Autofahrer jetzt wissen

In Villach kommt es in den kommenden Wochen aufgrund von Straßenbauarbeiten zu Einschränkungen im Verkehr. Wir haben die betroffenen Stellen für dich zusammengefasst.

Villach investiert kontinuierlich in die Modernisierung und Instandhaltung ihrer Straßeninfrastruktur. Dadurch kommt es in der kommenden Zeit, wie die Stadt informiert, zu vorübergehenden Verkehrsbehinderungen und in einigen Fällen auch zu temporären Straßensperren.

Neue Baustelle seit Montag

Ab Montag, 9. März, wird die Einfahrt von der Pestalozzistraße in die 10. Oktober-Straße aufgrund von Grabungsarbeiten gesperrt. Eine Umleitung ist über die Hausergasse und die Peraustraße eingerichtet. Gleichzeitig kann es entlang der Pestalozzistraße zwischen den Hausnummern 12 und 16 sowie entlang der Italiener Straße bis zur Kreuzung mit der Steinwenderstraße zu Verzögerungen kommen.

Ausgeschilderte Umleitungen bereits sichtbar

In der Oberen und Unteren Fellacher Straße sorgen Arbeiten für die Fernwärmeversorgung bis voraussichtlich 30. Juni für Verkehrsbehinderungen, Einbahnregelungen und temporäre Fahrverbote in mehreren Bereichen. Eine ausgeschilderte Umleitungsstrecke steht bereits zur Verfügung, um den Verkehr möglichst flüssig zu halten.

Fahrsperre bis 31. August

Schließlich kommt es im Paul-Jobst-Weg in Maria Gail bis zum 31. August zu einer Fahrbahnsperre im Zuge von Absicherungsmaßnahmen für die Errichtung einer Wohnhausanlage. Auch hier wird eine Umleitungsstrecke eingerichtet, um Anwohnerinnen, Anwohner sowie Pendler bestmöglich zu leiten. Es wird empfohlen, frühzeitig zu planen, um Verzögerungen im Straßenverkehr zu vermeiden.