99ers gegen VSV: Villacher Adler starten in Graz ins Viertelfinale

Am Dienstag beginnt die Viertelfinal-Serie des EC iDM Wärmepumpen VSV gegen die Moser Medical Graz99ers. Gespielt wird „Best of Seven“: Vier Siege sichern den Halbfinaleinzug. Für Villach ist es ein Novum: Seit der Liganeugründung haben die Blau-Weißen noch nie eine Playoff-Serie gegen die Steirer bestritten.

Zehn Spiele, sechs Siege

Der VSV beendete die Saison auf Rang acht und schlug in den Pre-Playoffs die Steinbach Black Wings Linz 2:0. In den letzten zehn Spielen holten die Adler sechs Siege. Graz hingegen wurde Erster der Tabelle, gewann acht der letzten zehn Partien und stellte mit 163 Treffern bei 102 Gegentoren das beste Torverhältnis der Liga. Historisch interessant: Villach hatte zuvor nur gegen den Vorgänger EC Graz („die Elefanten“)“ Playoff-Duelle bestritten und holte dabei 1991/92 und 1992/93 Meistertitel. Die Pre-Playoffs zeigten: Der VSV hat sowohl offensiv als auch defensiv deutlich zugelegt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.03.2026 um 13:28 Uhr aktualisiert