Medizinischer Notfall in Villach: Feuerwehr rettete Person von Hausdach

Rettung aus luftiger Höhe: In Villach-St. Ruprecht konnte ein Mann nach einem medizinischen Notfall sicher vom Hausdach gerettet werden. Feuerwehr und Rettungskräfte arbeiteten Hand in Hand.

Am Montag wurde die Hauptfeuerwache Villach gegen 11:30 Uhr zu einer Personenrettung im Stadtteil St. Ruprecht alarmiert. Unterstützt wurden sie dabei von der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr St. Ruprecht sowie der FF Zauchen. Nach ersten Informationen befand sich eine Person nach einem medizinischen Notfall auf dem Dach eines Hauses und konnte dieses nicht selbstständig verlassen. Daher war die Rettung durch die Feuerwehr notwendig. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte versorgte bereits ein Team des Roten Kreuzes den Patienten.

©HFW Villach

Per Korbtrage vom Dach gehoben

„Nachdem der Mann durch unseren Feuerwehrnotarzt medizinisch erstversorgt wurde, konnte er schonend mit einer Korbtrage und dem Hubrettungsgerät vom Dach gehoben werden“, berichtet Einsatzleiter OBI Martin Regenfelder von der Hauptfeuerwache Villach. Der Patient wurde anschließend vom Roten Kreuz ins LKH Villach gebracht. Ein weiteres Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehren St. Ruprecht und Zauchen war nicht mehr erforderlich. Im Einsatz standen die Hauptfeuerwache Villach mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften sowie das Rote Kreuz und der FF-Arzt der Hauptfeuerwache.