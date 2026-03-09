Villacher Imbiss eröffnet bald wieder – mit neuem Jausenangebot

Über ein Jahr lang hatte der Underdog Imbiss in der Kärntner Straße in Villach geschlossen. Nun wird bald wieder eröffnet – mit Altbewährtem und einem neuen Jausenangebot.

In der Kärntner Straße 99 wird aktuell noch fleißig gewerkelt, denn schon bald sollen hier wieder Burger und Co. über den Tresen gehen. Der „Underdog Imbiss“ soll am 4. Mai nach über einem Jahr Pause wieder eröffnen. Wir haben mit Inhaber Thomas Perschon gesprochen.

Umfassende Renovierung

Grund für die lange Pause waren umfassende Renovierungsarbeiten. „Wir haben jetzt alles auf modernen Stand gebracht“, erzählt Perschon im Gespräch mit 5 Minuten. Über ein Jahr haben die Arbeiten gedauert, doch nun ist Endspurt angesagt. Offiziell eröffnet wird zwar erst am 4. Mai, doch schon am 28. März wird es vor Ort ein besonderes Event geben: „Wir machen eine Eiersuche für die Kinder, da können die Leute auch schon schauen, wie es dann aussehen wird.“ Auch Osterjause kann bereits ab dem 28. März beim Underdog Imbiss gekauft werden, eine Vorbestellung soll ab kommendem Wochenende (14./15. März) auf der Homepage möglich sein.

Salami, Speck und Co.

Und apropos Jause: Diese soll zukünftig eine größere Rolle spielen. Neben dem bewährten Underdog-Angebot wie Burgern, Bratwurst und Co. wird mit der Wiedereröffnung das Sortiment vor Ort um Jausenschmankerln erweitert. „Wir haben jetzt dann einen Bauernladen dabei, wo man Salami, Speck, Würstel und solche Sachen kaufen kann“, schildert Perschon. Verkauft werden in erster Linie Sachen aus der Region, doch auch in Südtirol sieht sich der Underdog-Betreiber aktuell um. „Aber zuerst muss es wieder anlaufen“, so der Villacher.

„Es muss jetzt endlich wieder aufgemacht werden“

Ob es eine offizielle Eröffnungsfeier geben wird, steht derzeit noch in den Sternen. „Wir sind momentan ein bisschen unter Zeitdruck, es muss jetzt endlich wieder aufgemacht werden“, erklärt Perschon abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.03.2026 um 15:02 Uhr aktualisiert