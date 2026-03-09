„Neuester Stoff aus Leningraz“: Stoner-Rock-Event in Villach

Am 20. März erklingen im Kulturhof Villach schwere Riffs und düstere Sounds. Mit Opium Masala und For Eons wartet ein energiegeladener Musikabend auf alle Stoner-Rock-Fans.

Im Kulturhof Villach wird es bald laut. Am 20. März geht dort ein Abend ganz im Zeichen von Stoner Rock über die Bühne. Performen werden die beiden Alternative Bands Opium Masala und For Eons.

Schwere Gitarrenriffs und düstere Rhythmen

Die Hauptband des Abends ist Opium Masala. „Das Duo ist der neueste Stoff aus Leningraz bestehend aus Rama Finsta und Shanti Lebi“, wie der Kulturhof:Villach die Band beschreibt. Ihr Stil bewegt sich zwischen schweren Gitarrenriffs, düsteren Rhythmen und experimentellen Sounds. Die beiden Musiker waren bereits in anderen Projekten zu hören, darunter etwa bei „Lesson to be Learned“, „Baguette“ oder „A Great River in the Sky“.

Rock-Trio aus Wien als Support

Den Auftakt des Konzertabends macht das Wiener Trio For Eons. Die Band wurde 2022 gegründet und verbindet verschiedene Rockrichtungen – von Stoner Rock über Synth Rock bis hin zu Progressive Rock. „Mit schweren Riffs, sphärischen Synthesizern und

progressiver Power bewegt sich For Eons zwischen erdiger Intensität und ätherischer

Klangtiefe“, so die Veranstalter.

©Fisheye Das Wiener Trio „For Eons“ macht am 20. März den Support.