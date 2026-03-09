Geschäftsführer von Villacher Traditionsbetrieb verstorben

In Villach herrscht aktuell große Trauer um einen Unternehmer, der jahrelang einen Traditionsbetrieb in der Draustadt geführt hat. Oskar Sodian schloss seine Augen am 6. März 2026 für immer.

Oskar Sodian ist nicht mehr. Der in Wien geborenen Unternehmer, der gemeinsam mit seiner Frau über dreißig Jahre lang die Firma „Duschanek GmbH Computer und Bürosysteme“ in Villach führte, verstarb am 6. März 2026 im 83. Lebensjahr. Am 12. März findet um 15 Uhr die Verabschiedung in der Zeremonienhalle am Waldfriedhof Villach statt.

Bewegtes Unternehmerleben

Seine Karriere führte steil nach oben, doch er blieb dabei seinen Wurzeln treu: Mit 14 Jahren begann er eine Lehre zum Büromaschinentechniker bei Duschanek, mit 22 machte er dann die Meisterprüfung, bevor er dazu bestimmt wurde, in Spittal eine Duschanek-Filiale aufzubauen, wie die Kleine Zeitung berichtet. Nach Jahren in Spittal übernahm Oskar Sodian 1983 schließlich die Duschanek-Geschäftsführung.

Auch nach Unternehmensverkauf weiter aktiv

Gemeinsam mit seiner Frau Gertrude führte er den Traditionsbetrieb jahrzehntelang, bevor er schließlich mit 70 Jahren verkaufte. Doch statt in den wohlverdienten Ruhestand zu verschwinden, blieb Oskar Sodian weiterhin aktiv und arbeitete noch einige Jahre lang als Makler. Mit seinem Tod verliert Villach einen engagierten Unternehmer, der die Wirtschaft jahrelang mit seinem Tatendrang und seinen Visionen geprägt hat.