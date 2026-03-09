Venedig-Vibes: Bestsellerautorin prÃ¤sentiert neuen Roman in Wernberg

Die aus Wernberg stammende Architektin und Schriftstellerin Jana Revedin stellt am Samstag, 21. MÃ¤rz, ihren neuen Roman â€žDie GÃ¤rtnerin von Venedigâ€œ vor. Es ist bereits ihr fÃ¼nftes Werk.

Im Kloster Wernberg ist am 21. MÃ¤rz die Architektin und Schriftstellerin Jana Revedin auf Heimatbesuch â€“ mit ihrem neuen Roman „Die GÃ¤rtnerin von Venedig“ im GepÃ¤ck. Revedin, die in Wernberg und Venedig lebt, hat sich in den vergangenen Jahren als Autorin einen Namen gemacht. Ihr erster Roman â€žJeder hier nennt mich Frau Bauhausâ€œ erschien 2018 und schaffte es auf die Spiegel-Bestsellerliste.

Roman Ã¼ber Mut und die Kraft des Neuanfangs

In ihrem neuen Buch, das im BraumÃ¼ller-Verlag erscheint, erzÃ¤hlt Revedin die Geschichte der jungen Eri, die auf einem Bergbauernhof aufwÃ¤chst und Ã¼ber Umwege ihre Leidenschaft fÃ¼r das GÃ¤rtnern entdeckt. SchlieÃŸlich wagt sie einen Neuanfang in Venedig, wo sie an einem Projekt zur Wiederbepflanzung der Lagune mitarbeitet â€“ und dabei auf mysteriÃ¶se Ungereimtheiten stÃ¶ÃŸt.

GesprÃ¤ch mit Autorin

Die BuchprÃ¤sentation findet im Kloster Wernberg statt. Nach der Lesung gibt es die MÃ¶glichkeit zu einem GesprÃ¤ch mit der Autorin sowie einen BÃ¼chertisch. Beginn ist um 18 Uhr, Der Eintritt ist frei, um eine freiwillige Spende sowie um eine Vorabanmeldung unter 04252/2216 wird gebeten.