30 SÃ¤cke mit Speiseresten: Wieder illegaler MÃ¼ll-Fund in Arriach

Bereits im Februar wurden 45 MÃ¼llsÃ¤cke mit Essensresten in einem WaldstÃ¼ck in Arriach im Bezirk Villach-Land entdeckt. 5 Minuten berichtete. Nun kam es zu einem weiteren Fall. Laut den Beamten der Polizeiinspektion Afritz am See wurden am 9. MÃ¤rz erneut dreiÃŸig SÃ¤cke mit pÃ¼rierten Speiseresten in einem Graben innerhalb eines WaldstÃ¼cks gefunden. Wieder in Arriach. „Der Vorfall wurde gegen 13.30 Uhr von einem Anrainer entdeckt“, so die Polizisten. Sie bitten nun die BevÃ¶lkerung um sachdienliche Hinweise. Diese werden unter der Telefonnummer 059133 2251 entgegengenommen.