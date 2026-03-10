Tierpark Rosegg Ã¶ffnet bald wieder

Der FrÃ¼hling ist langsam, aber doch da und die Sonne scheint vom Himmel. Immer mehr Ausflugsziele Ã¶ffnen nun bald. So wie auch der beliebte Tierpark Rosegg.

Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen. Die Lust auf AusflÃ¼ge kommt auch wieder. Nun Ã¶ffnen bald beliebte Ziele fÃ¼r Familien und Co. So wie auch der Tierpark in Rosegg.

Bald Ã¶ffnet der Tierpark

Der Tierpark Rosegg ist der grÃ¶ÃŸte seiner Art in KÃ¤rnten und besticht vor allem durch seine historische Lage rund um die Ruine Rosegg. Auf den Spazierwegen kÃ¶nnt ihrÂ´Â´ Ã¼ber 400 Tieren in rund 35 verschiedenen Arten sehen. Vor allem heimischen Wildtieren, aber auch seltenen Exoten. Besonders beeindruckend ist der Anblick von SteinbÃ¶cken, Luchsen, WÃ¶lfen und Wisenten, die in den naturbelassenen Gehegen zwischen alten BaumbestÃ¤nden und historischen Mauerresten ein Zuhause gefunden haben. Kein Aprilscherz: Am 1. April 2026 Ã¶ffnet er wieder.

Perfekter Familienausflug

FÃ¼r Familien bietet der Park neben den groÃŸen Wildgehegen einen speziellen Kleintierpark, in dem direkter Kontakt zu zahmen Haustieren mÃ¶glich ist, sowie einen groÃŸzÃ¼gigen Kinderspielplatz. Ein weiteres Highlight direkt neben dem Tierpark ist das Schloss Rosegg mit seinem Wachsfigurenkabinett sowie das angrenzende Labyrinth, das als eines der grÃ¶ÃŸten Gartenlabyrinthe Ã–sterreichs gilt. Diese Kombi aus Natur, Tierbeobachtung und historischem Ambiente macht Rosegg zu einem der beliebtesten Ausflugsziele in der Region Villach-Land.

Infos zum Tierpark: Der Tierpark ist als Saisonalbetrieb wÃ¤hrend der FrÃ¼hlings- und Sommermonate tÃ¤glich fÃ¼r Besucher geÃ¶ffnet. Saisonzeitraum: 1. April bis Anfang November

TÃ¤gliche Ã–ffnungszeiten: 9 bis 18 Uhr

Letzter Einlass: 17 Uhr

Ein besonderes Highlight im Tierpark Rosegg ist das international beachtete Waldrapp-Projekt. Der Waldrapp, ein ibisartiger Zugvogel, war in Europa bereits im 17. Jahrhundert ausgerottet und zÃ¤hlt heute zu den am stÃ¤rksten bedrohten Vogelarten der Welt. In Rosegg befindet sich eine der wenigen Brutkolonien, in der die Tiere im Rahmen eines EU-Life-Projekts unter wissenschaftlicher Begleitung wiederangesiedelt werden. Besonders faszinierend ist die Handaufzucht: JungvÃ¶gel werden hier auf menschliche ZiehmÃ¼tter geprÃ¤gt, die den VÃ¶geln spÃ¤ter mit Ultraleichtflugzeugen den Weg in ihr Winterquartier in der Toskana zeigen. Ihr kÃ¶nnt in Rosegg die speziellen VÃ¶gel mit ihrem kahlen roten Kopf und dem langen, gebogenen Schnabel in einer groÃŸen Voliere oder oft auch frei fliegend auf den umliegenden Futterwiesen beobachten.