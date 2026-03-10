Deine Spende kann ein Leben retten

In Villach gibt es gleich zwei Blutspende-Termine. Einer morgen, der andere am Donnerstag.

In Villach kannst du an zwei Terminen Blut spenden.

In Villach kannst du an zwei Terminen Blut spenden.

Villach zeigt in dieser Woche wieder vollen Einsatz fÃ¼r den guten Zweck. Das Ã–sterreichische Rote Kreuz lÃ¤dt alle BÃ¼rger ein, mit einer Blutspende einen lebenswichtigen Beitrag zur medizinischen Versorgung zu leisten. Jede einzelne Spende zÃ¤hlt und kann im Notfall Leben retten.

Zwei Termine in Villach

Wer helfen mÃ¶chte, hat dazu an zwei Standorten die Gelegenheit: Am Mittwoch, den 11. MÃ¤rz, macht die Blutspende-Aktion von 9 bis 13 Uhr in der HTL Villach Station. Am darauffolgenden Donnerstag, den 12. MÃ¤rz, besteht die MÃ¶glichkeit von 8 bis 12 Uhr in der HAK Villach zu spenden. Um den Kreislauf zu schonen, wird darum gebeten, vorab ausreichend zu essen und viel alkoholfreie FlÃ¼ssigkeit zu trinken. Zudem ist die Mitnahme eines amtlichen Lichtbildausweises zwingend erforderlich.