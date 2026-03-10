Deine Spende kann ein Leben retten
In Villach gibt es gleich zwei Blutspende-Termine. Einer morgen, der andere am Donnerstag.
Villach zeigt in dieser Woche wieder vollen Einsatz fÃ¼r den guten Zweck. Das Ã–sterreichische Rote Kreuz lÃ¤dt alle BÃ¼rger ein, mit einer Blutspende einen lebenswichtigen Beitrag zur medizinischen Versorgung zu leisten. Jede einzelne Spende zÃ¤hlt und kann im Notfall Leben retten.
Zwei Termine in Villach
Wer helfen mÃ¶chte, hat dazu an zwei Standorten die Gelegenheit: Am Mittwoch, den 11. MÃ¤rz, macht die Blutspende-Aktion von 9 bis 13 Uhr in der HTL Villach Station. Am darauffolgenden Donnerstag, den 12. MÃ¤rz, besteht die MÃ¶glichkeit von 8 bis 12 Uhr in der HAK Villach zu spenden. Um den Kreislauf zu schonen, wird darum gebeten, vorab ausreichend zu essen und viel alkoholfreie FlÃ¼ssigkeit zu trinken. Zudem ist die Mitnahme eines amtlichen Lichtbildausweises zwingend erforderlich.
Wichtige Hinweise fÃ¼r die Blutspende
Damit deine Spende reibungslos ablÃ¤uft, sollten folgende Voraussetzungen erfÃ¼llt sein:
-
Alter und Gewicht: Du musst zwischen 18 und 70 Jahren alt sein (Erstspender bis zum 60. Lebensjahr) und mindestens 50 kg wiegen.
-
Gesundheitszustand: Du musst dich vollkommen gesund fÃ¼hlen. Bei ErkÃ¤ltungen, Infekten oder nach der Einnahme bestimmter Medikamente gelten Wartefristen.
-
Ausweis: Ein gÃ¼ltiger amtlicher Lichtbildausweis (FÃ¼hrerschein, Reisepass oder Personalausweis) ist fÃ¼r die Anmeldung unerlÃ¤sslich.
-
Vorbereitung: Spende niemals mit leerem Magen. Eine leichte Mahlzeit vorab und eine erhÃ¶hte FlÃ¼ssigkeitszufuhr (Wasser, SÃ¤fte) am Tag der Spende sind wichtig.
-
AbstÃ¤nde: Zwischen zwei Blutspenden muss ein Mindestzeitraum von 8 Wochen liegen. Frauen dÃ¼rfen maximal 4-mal, MÃ¤nner bis zu 6-mal pro Jahr spenden.