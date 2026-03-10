Skip to content
Â©pexels.com
Bild auf 5min.at zeigt einen Arm bei der Blutspende.
In Villach kannst du an zwei Terminen Blut spenden.
Villach
10/03/2026
Blutspenden

Deine Spende kann ein Leben retten

In Villach gibt es gleich zwei Blutspende-Termine. Einer morgen, der andere am Donnerstag.

von AmÃ©lie Meier
1 Minute Lesezeit(129 WÃ¶rter)

Villach zeigt in dieser Woche wieder vollen Einsatz fÃ¼r den guten Zweck. Das Ã–sterreichische Rote Kreuz lÃ¤dt alle BÃ¼rger ein, mit einer Blutspende einen lebenswichtigen Beitrag zur medizinischen Versorgung zu leisten. Jede einzelne Spende zÃ¤hlt und kann im Notfall Leben retten.

Zwei Termine in Villach

Wer helfen mÃ¶chte, hat dazu an zwei Standorten die Gelegenheit: Am Mittwoch, den 11. MÃ¤rz, macht die Blutspende-Aktion von 9 bis 13 Uhr in der HTL Villach Station. Am darauffolgenden Donnerstag, den 12. MÃ¤rz, besteht die MÃ¶glichkeit von 8 bis 12 Uhr in der HAK Villach zu spenden. Um den Kreislauf zu schonen, wird darum gebeten, vorab ausreichend zu essen und viel alkoholfreie FlÃ¼ssigkeit zu trinken. Zudem ist die Mitnahme eines amtlichen Lichtbildausweises zwingend erforderlich.

Wichtige Hinweise fÃ¼r die Blutspende

Damit deine Spende reibungslos ablÃ¤uft, sollten folgende Voraussetzungen erfÃ¼llt sein:

  • Alter und Gewicht: Du musst zwischen 18 und 70 Jahren alt sein (Erstspender bis zum 60. Lebensjahr) und mindestens 50 kg wiegen.

  • Gesundheitszustand: Du musst dich vollkommen gesund fÃ¼hlen. Bei ErkÃ¤ltungen, Infekten oder nach der Einnahme bestimmter Medikamente gelten Wartefristen.

  • Ausweis: Ein gÃ¼ltiger amtlicher Lichtbildausweis (FÃ¼hrerschein, Reisepass oder Personalausweis) ist fÃ¼r die Anmeldung unerlÃ¤sslich.

  • Vorbereitung: Spende niemals mit leerem Magen. Eine leichte Mahlzeit vorab und eine erhÃ¶hte FlÃ¼ssigkeitszufuhr (Wasser, SÃ¤fte) am Tag der Spende sind wichtig.

  • AbstÃ¤nde: Zwischen zwei Blutspenden muss ein Mindestzeitraum von 8 Wochen liegen. Frauen dÃ¼rfen maximal 4-mal, MÃ¤nner bis zu 6-mal pro Jahr spenden.

