Aus fÃ¼r Seeprojekt Annenheim: Investor zieht sich zurÃ¼ck

Der geplante Hotelbau zum â€žSeeprojekt Annenheimâ€œ ist geplatzt. â€žDer Investor, der es hÃ¤tte errichten sollen, hat aus finanziellen GrÃ¼nden abgesagt, wir sind unglaublich enttÃ¤uscht und wissen im Moment nicht, wie es weitergehen sollâ€œ, bestÃ¤tigt der Treffener BÃ¼rgermeister Klaus Glanznig exklusiv gegenÃ¼ber 5 Minuten.

Bis heute eine Baustelle

Es hÃ¤tte ein Jahrhundertprojekt werden sollen. Alle Vorarbeiten fÃ¼r den Bau des Vier-Sterne-Hotels wurden schon erledigt, der 2.500 Quadratmeter groÃŸe Seepark samt Kinderspielplatz gebaut. 180 Quadratmeter neuer Steg verlegt, sogar das denkmalgeschÃ¼tzte BahnhofshÃ¤uschen wurde an der alten Stelle abgetragen und im Seepark wieder aufgebaut. Dort hÃ¤tte auch schon lÃ¤ngst ein CafÃ© erÃ¶ffnet werden sollen, doch es blieb bis heute eine Baustelle.

Blick in die Vergangenheit

Alles begann vor zehn Jahren, als ein Wiener Investor mit Pomp und Gloria in Anwesenheit von Prominenz und der Ã–BB zu einer Pressekonferenz auf einem Schiff lud und seine PlÃ¤ne prÃ¤sentierte. Ein Yachthafen mit einem Vier-Sterne-Hotel hÃ¤tte es werden sollen. Die Jahre zogen ins Land, und dem Aufblasungeheuer begann langsam die Luft auszugehen. Zuvor wurde aber noch der legendÃ¤re â€žAichelberghofâ€œ abgetragen; seither klafft an dieser Stelle nur mehr ein Loch, das an den wunderschÃ¶nen einstigen Jugendstilbau erinnert.

„MÃ¼ssen uns rasch beraten, wie es weitergehen soll“

Nun das Aus fÃ¼r die TrÃ¤ume eines Wieners, der aus finanziellen GrÃ¼nden nun nach zehn Jahren Planung abgesagt hat. Angeblich wurden allein fÃ¼r die Vorarbeiten schon sieben Millionen Euro im Ossiachersee versenkt. Aber der BÃ¼rgermeister versucht nun noch zu retten, was noch zu retten ist: â€žWir mÃ¼ssen uns jetzt rasch alle hier, die Touristiker, das Land und die Gemeinde zusammensetzen und beraten, wie es weitergehen soll. Es darf nicht alles vorbei sein, wir gehen jetzt neuerlich auf die Suche nach einem Investor. Es muss einfach irgendwie weitergehen, das kann nach nunmehr zehn Jahren nicht das Ende sein. Es wÃ¤re fÃ¼r uns alle hier eine Katastropheâ€œ.