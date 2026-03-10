Skip to content
Region auswählen:
/ ©VSV/STEFAN
Das Bild auf 5min.at zeigt Spieler des EC VSV und von Graz.
Die 99ers konnten gegen den VSV gewinnen. (Archivbild)
Graz/Villach
10/03/2026
Niederlage

Auftaktsieg im Viertelfinale: Graz 99ers schlagen VSV in der Overtime

Die 99ers starten erfolgreich in die Play-Offs: In Liebenau konnten die Steirer den VSV in der Overtime besiegen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(77 Wörter)

Die Graz 99ers sichern sich den Auftaktsieg im Viertelfinale gegen den VSV mit 2:1 nach Overtime in Liebenau. Villach ging im zweiten Drittel durch Helewka in Führung, doch Collins glich noch vor der Drittelpause aus. Im Schlussdrittel hatten beide Teams Chancen, scheiterten aber an den starken Torhütern. In der Verlängerung erzielte Currie nach Querpass von Ganahl den entscheidenden Treffer und sicherte den 99ers den Sieg.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: