Auftaktsieg im Viertelfinale: Graz 99ers schlagen VSV in der Overtime

Die Graz 99ers sichern sich den Auftaktsieg im Viertelfinale gegen den VSV mit 2:1 nach Overtime in Liebenau. Villach ging im zweiten Drittel durch Helewka in Führung, doch Collins glich noch vor der Drittelpause aus. Im Schlussdrittel hatten beide Teams Chancen, scheiterten aber an den starken Torhütern. In der Verlängerung erzielte Currie nach Querpass von Ganahl den entscheidenden Treffer und sicherte den 99ers den Sieg.