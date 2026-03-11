Kärntner Tourismusschüler begeistern auf Messe in Berlin

34 engagierte Schüler der Kärntner Tourismusschule standen zwischen dem 3. und 5. März 2026 auf der ITB Berlin im Einsatz. Sie sammelten praktische Erfahrung am Messestand der Österreich Werbung.

Die ITB in Berlin (Deutschland) zählt zu den weltweit größten Tourismusmessen. Auch Österreich bzw. Kärnten präsentierte sich dort – 5 Minuten berichtete. Mit von der Partie waren zudem 34 Schüler der Kärntner Tourismusschule (KTS). „Sie zeigten eindrucksvoll, was österreichische Gastfreundschaft ausmacht. Am Messestand der Österreich Werbung wurde nicht nur mit einem herzlichen Lächeln serviert, sondern auch in der Küche auf höchstem Niveau gearbeitet“, heißt es vonseiten der Bildungseinrichtung.

©KTS Villach | Impressionen von der ITB in Berlin.

Praxis hautnah

Direktorin Birgit Pipp, welche die Gruppe gemeinsam mit Fachvorstand Raimund Stani besuchte, unterstrich die Bedeutung solcher Praxiseinsätze: „Für unsere Schülerinnen und Schüler ist es eine besondere Erfahrung, bei einer internationalen Leitmesse wie der ITB Berlin mitzuwirken. Sie erleben hautnah, wie die Tourismusbranche funktioniert und wie professionelle Gästekommunikation gelebt wird.“ Neben der intensiven Arbeit blieb auch genügend Zeit, Berlin zu entdecken: Sightseeing, Hotelbesichtigungen, Stadtbummel und das Verkosten der traditionellen Currywurst standen auf dem Programm.