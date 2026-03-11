Skip to content
Am Dienstag rückte die Feuerwehr zu einem Einsatz in Villach aus.
Untere Fellach
11/03/2026
Wohnung verraucht

Angebranntes Essen löst Feuerwehr-Einsatz aus

Die Hauptfeuerwache Villach sowie die Freiwilligen Feuerwehren Pogöriach und Fellach wurden am Dienstag zu einem Brandeinsatz in die Untere Fellach alarmiert.

von Tanja Janschitz
1 Minute Lesezeit(62 Wörter)

In einer Wohnung in der Unteren Fellach, einem Stadtteil von Villach, ist es am Dienstag zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Kochgut war auf dem Herd angebrannt. Die Einsatzkräfte entfernten den Topf und belüfteten die Räumlichkeiten. Im Einsatz stand neben der Hauptfeuerwache Villach und den Freiwilligen Feuerwehren Pogöriach und Fellach auch die Polizei.

