Angebranntes Essen löst Feuerwehr-Einsatz aus

Die Hauptfeuerwache Villach sowie die Freiwilligen Feuerwehren Pogöriach und Fellach wurden am Dienstag zu einem Brandeinsatz in die Untere Fellach alarmiert.

In einer Wohnung in der Unteren Fellach, einem Stadtteil von Villach, ist es am Dienstag zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Kochgut war auf dem Herd angebrannt. Die Einsatzkräfte entfernten den Topf und belüfteten die Räumlichkeiten. Im Einsatz stand neben der Hauptfeuerwache Villach und den Freiwilligen Feuerwehren Pogöriach und Fellach auch die Polizei.