„Gelegenheit gibt es selten“: Schwestern übernehmen Kärntner Strandbad

Am Faaker See beginnt die kommende Badesaison mit personellen Veränderungen: Gleich zwei Strandbäder starten heuer mit neuen Pächtern in den Sommerbetrieb. Sowohl der Panoramabeach als auch das Sunsetbeach im Strandbad Egg haben künftig neue Betreiber. Fünf Sommer lang führten Christian und Manuel Erlacher die Gastronomie am Panoramabeach. Ende des vergangenen Jahres zog es das Duo jedoch auf den Hundsmarhof. Nun übernimmt bereits ein neues Team: Chiara Strauss wird zusammen mit ihrer Schwester die Nachfolge antreten.

„Gelegenheit gibt es selten“

In der Gastronomieszene sind die beiden keine Unbekannten. Neben ihrem neuen Engagement in Kärnten betreiben sie bereits ein Lokal in Tirol. Dass sie nun zusätzlich im südlichsten Bundesland Österreichs aktiv werden, ergab sich eher zufällig. „Wir haben eine Stelle ausgeschrieben gesehen und nach der Bewerbung den Zuschlag bekommen“, erklärt Strauss gegenüber 5 Minuten. Besonders reizvoll sei für die beiden die seltene Gelegenheit gewesen, einen Gastronomiebetrieb direkt am See zu übernehmen. „Die Gelegenheit, dass etwas direkt am See ausgeschrieben wird gibt es relativ selten, wir haben uns beworben und das Betriebskonzept hat überzeugt.“

Klassiker und „besondere Abende“

Geplant ist ein saisonales Modell: Während sich Strauss im Sommer vor allem um den Betrieb in Kärnten kümmern wird, übernimmt ihre Schwester die Verantwortung für das Lokal in Tirol „Ziel ist es auch außerhalb der Saison, im Sommer ist in Tirol eher weniger, die Gäste zu verköstigen“, so die neue Pächterin. Kulinarisch soll das Angebot breit gefächert sein. Neben Klassikern wie Pommes oder Eis werden auch umfangreichere Gerichte auf der Karte stehen. „Das gastronomische Angebot soll sich dann über Wiener Schnitzel bis hin zu Bowls erstrecken, aber auch klassische Strandbadgerichte wie Pommes und Softeis sind dabei.“ Ergänzt werden soll das Angebot zudem durch besondere Aktionen: „Wir wollen aber auch Paella oder Grillabende machen“, so Strauss abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.03.2026 um 11:23 Uhr aktualisiert