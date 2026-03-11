Velden verliert Traditionsbetrieb: Fleischerei Goritschnigg schließt

Am 10. Jänner 2026 hatte die Fleischerei Goritschnigg am Veldener Casinoplatz ihren letzten Öffnungstag. Geahnt hat das zu diesem Zeitpunkt wohl noch niemand. Denn das Team verabschiedete sich in den gewohnten Betriebsurlaub und sollte eigentlich am Dienstag, dem 10. März 2026, wieder öffnen. Doch stattdessen prangt nun ein Infoständer vor der Tür der Fleischerei. Dort steht geschrieben: „Wir haben geschlossen. Danke für Ihre langjährige Treue.“ Damit endet mit Fleischermeister Thomas Goritschnigg wohl eine 130 Jahre alte Familientradition. Er führte den Betrieb nämlich bereits in vierter Generation. Für 5 Minuten war er bislang nicht erreichbar.

©Leserfoto Auf einem Infoständer vor der Tür der Fleischerei wird die Schließung bekanntgegeben.

Schließung betrifft nur Fleischerei

Im Besitz der Familie Goritschnigg befinden sich bekanntlich auch ein Hotelbetrieb sowie das Steakhouse Goritschnigg am Seecorso 6. Diese werden jedoch von Michael Goritschnigg, dem Bruder des Fleischermeisters geführt, und dürften daher von der Schließung nicht betroffen sein. Zumindest per Anrufbeantworter wird mitgeteilt, dass online nach wie vor Hotelbuchungen entgegengenommen werden. Auf der Webseite des Steakhouses wird zudem angekündigt, dass das Lokal, welches sich ebenfalls gerade in einer Winterpause befindet, ab 10. April 2026 wieder geöffnet hat.