VSV-Adler wollen die Serie gegen Graz ausgleichen

Der VSV liegt in der Best-of-Seven-Serie gegen die Graz99ers mit 0:1 zurück. Am Donnerstag bietet sich in der heimischen Stadthalle die Chance, die Serie wieder auszugleichen. Spielbeginn ist um 19.15 Uhr.

Der EC iDM Wärmepumpen VSV hat bereits am Donnerstag (19.15 Uhr) in der Villacher Stadthalle die Chance, in der Viertelfinalserie der win2day ICE Hockey League gegen die Moser Medical Graz 99ers auszugleichen. Nach der unglücklichen 1:2-Niederlage nach Verlängerung im Grazer „Bunker“ wollen die Adler vor eigenem Publikum punkten. Tatsächlich war die Entscheidung knapp. Sie fiel erst in der Verlängerung.

VSV unter Zugzwang

Nach 74 Minuten und 12 Sekunden nutzten die Hausherren – wie berichtet – eine Unachtsamkeit der Villacher aus: Nachdem sich Steven Strong in der Offensivzone bei einem Pass verschätzt hatte, liefen Manuel Ganahl und Josh Currie einen 2-auf-1-Konter. Ganahl legte kurz vor VSV-Schlussmann Joe Cannata quer, Currie traf ins halbleere Tor und schickte die Adler ohne Zählbares aus dem Grazer „Bunker“ nach Hause.

KAC-Spiele abgesagt

Unterdessen wurden die beiden kommenden Playoff-Viertelfinalbegegnung zwischen dem Lokalrivalen der Villacher, dem EC-KAC und Fehérvár AV19 abgesagt. Grund ist die aktualle Situation rund um Verteidiger Jordan Murray. Die Spiele am 12. und 14. März werden daher nicht stattfinden. Nach aktuellem Stand soll das erste Spiel der Serie am Montag, den 16. März, in Klagenfurt ausgetragen werden. Mehr dazu unter: Playoffs vorerst unterbrochen: Liga sagt zwei KAC-Duelle ab