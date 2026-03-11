Stadt warnt: Betrüger geben sich als Villacher Politiker aus

Derzeit sind E-Mails im Umlauf, die angeblich vom Villacher Bürgermeister oder Mitgliedern des Stadtsenats stammen. Die Stadt warnt: Diese Nachrichten sind Fälschungen. Es handelt sich um einen Betrugsversuch.

Die Stadt Villach warnt vor gefälschten Messenger- und Mail-Nachrichten, welche derzeit im Namen des Bürgermeisters sowie diversen Stadtsenatsmitgliedern verschickt werden. „Bitte reagieren Sie auf diese Nachrichten nicht, sondern melden und blockieren Sie die Fake Accounts, sofern dies möglich ist“, heißt es dazu aus dem Stadtsenat. Betrüger versuchen so, an Geld und Daten der Betroffenen zu gelangen. Konkret geht es in den Mails um vermeintlichen Gold- und Aktienerwerb.

Wirken täuschend echt

Auf den ersten Blick sehen die Accounts und Email-Adressen täuschend echt aus, erst bei genauerer Untersuchung zeigt sich, dass die Daten falsch sind. „Die Stadtsenatsmitglieder würden Sie niemals kontaktieren, um an Ihre Daten zu gelangen oder Ihnen vermeintlich lukrative Geschäfte anzubieten.“