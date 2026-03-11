Neue Veranstaltungsreihe: Livemusik kommt in die Villacher Innenstadt

Viermal im Jahr wird die Villacher Innenstadt zur Bühne: Unter dem Festival „THE CITY ROCKS“ bieten Lokale und Bars Livemusik von verschiedenen Bands und Künstlerinnen und Künstlern. Bereits im März geht es los.

Die Villacher Innenstadt wird künftig regelmäßig zur Bühne: Unter dem Namen „The City Rocks“ sollen Lokale und Gastronomiebetriebe viermal im Jahr Livemusik anbieten. Den Auftakt macht das Frühlingsfestival am 28. März, weitere Termine sind der 27. Juni, 26. September und 31. Dezember.

Livemusik eine Bühne geben

„Mit dem Festival will der Tourismusverband Villach Betriebe in der Innenstadt dazu ermutigen, der Livemusik eine Bühne zu geben. Sie haben die Möglichkeit, ihre Events ganzjährig über den Tourismusverband zu bewerben und zu vermarkten, alle Veranstaltungen werden auf einer eigens dazu eingerichteten Internetseite zusammenlaufen, die eine hervorragende Gesamtübersicht zu allen Happenings in der Innenstadt bietet“, freuen sich Gerhard Stroitz, Vorsitzender des Tourismusverbandes Villach und Geschäftsführer Michael Spanring-Sternig. Bürgermeister Günther Albel ergänzt: „Mit ‚The City Rocks‘ wollen wir der Villacher Innenstadt ein dynamischeres und jüngeres Auftreten geben. Das Angebot soll möglichst viele Musik-Genres abdecken, damit die Besucher*innen auf ihre Kosten kommen.“

Start in Lokalen, Finale auf der Mainstage

Zum Auftakt spielen unter anderem die Guiteros, Verena Wagner, DJ Soprano und Bernd Kurek in mehr als 15 Lokalen, der Eintritt ist frei. Den Abschluss des Jahres bildet das Silvesterfestival mit einer Mainstage und Livegigs.