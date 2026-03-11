Traumhaus in Sicht? Ein Profi verrät, was jetzt clever ist!
Wohnen ist so teuer wie nie – und ein Ende ist nicht in Sicht! Viele fragen sich: Wie schaffe ich mein Traumhaus? Lohnt sich ein Verkauf jetzt? Ein Experte zeigt, worauf es ankommt und wie Käufer und Verkäufer jetzt profitieren.
Steigende Zinsen, strengere Kreditbestimmungen und höhere Lebenshaltungskosten stellen Normalverdiener vor große Herausforderungen: Ist der Traum vom Eigenheim geplatzt – oder eröffnet die aktuelle Lage gerade jetzt neue Chancen? Gleichzeitig stellen sich viele Eigentümer die entscheidende Frage: Jetzt verkaufen oder lieber abwarten?
Norbert Keuschnig von RE/MAX IDEA kennt den Markt aus erster Hand. Er verrät, welche Strategien die Käufer und Verkäufer jetzt wirklich voranbringen, welche Deals bei aktueller Marktlage am besten sind, und wie sein Makler-Service in diesen turbulenten Zeiten den Unterschied machen kann.
Kärntner Immobilien-Markt: Mehr Nachfrage, weniger Angebot
Wie beschreiben Sie die derzeitige Lage am Immobilienmarkt?
Nach dem Boom zu Corona-Zeiten und der herausfordernden Zeit danach, befindet sich der Immobilienmarkt jetzt im Aufschwung. Begünstigt wird diese Entwicklung durch die rückläufige Inflation, ein geringeres Zinsniveau sowie psychologische Faktoren – etwa das viel diskutierte Ende der KIM-Verordnung und eine zunehmende Gewöhnung an das Ende der Niedrigzinsphase. Die Nachfrage zieht spürbar an, und nahezu alle Immobilientypen verzeichnen 2025 sowohl bei den Verkaufszahlen als auch bei den Umsätzen einen Zuwachs. Insgesamt ergibt sich daraus für den Österreichischen Markt im Jahr 2025 ein Mehrumsatz von +20,3 % gegenüber dem Vorjahr – der Verbücherungswert in Österreich beträgt 34,61 Mrd. Euro.
Wie wirkt sich diese steigende Nachfrage aktuell auf Angebot und Preise am Immobilienmarkt aus?
Derzeit beobachten wir eine deutlich steigende Nachfrage, während das Angebot leicht rückläufig ist. Dieses Zusammenspiel führt dazu, dass die Preise wieder steigen. Auch bei den Verbücherungen zeigt sich die positive Entwicklung: In Kärnten legten 2025 sowohl Klagenfurt mit 1.741 Transaktionen (+22,8 %) als auch Villach (Stadt und Land) mit 2.162 Transaktionen (+17,0 %) deutlich gegenüber dem Vorjahr zu.
Inflation und höhere Lebenhaltungskosten – wie sehr bremsen sie den Immobilienkauf aus?
Die Auswirkungen sind geringer als vielfach erwartet. Wir bemerken, dass die höheren Preise in vielen Bereichen die Haushaltsbudgets belasten, gleichzeitig sind jedoch auch die Löhne in zahlreichen Branchen gestiegen und haben einen Teil dieser Mehrbelastung abgefedert. Darüber hinaus betrachten viele Käufer Immobilien weiterhin als wertstabile Anlageform – ihr Geld ist darin gut angelegt und behält langfristig seinen Wert.
Traum vom Eigenheim: Jetzt zuschlagen oder lieber warten?
Warum könnte gerade jetzt der richtige Zeitpunkt sein, sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen?
Gerade jetzt kann ein guter Zeitpunkt für den Eigenheimkauf sein, weil sich der Markt klar im Aufwärtstrend befindet. Seit rund einem halben Jahr steigen sowohl Preise als auch Zinsen wieder. Wer zuwartet, muss daher unter Umständen mit höheren Kaufpreisen und ungünstigeren Finanzierungskonditionen rechnen. Zudem ist das Angebot aktuell noch attraktiver und die Verhandlungsspielräume sind vielerorts vorhanden – ein Vorteil, der mit zunehmender Nachfrage kleiner werden dürfte.
Preisniveau am Markt: Wie realistisch sind die aktuellen Immobilienpreise wirklich?
Die aktuellen Immobilienpreise sind größtenteils realistisch. Letztlich ist es immer ein Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage: Der Käufer gibt einen Angebotspreis vor, den der Markt – also der Verkäufer – annimmt oder ablehnt. Meist gibt es dabei noch einen gewissen Verhandlungsspielraum. Solange Angebot und Nachfrage aufeinander treffen, spiegeln die Preise also den realen Marktwert wider.
Wo liegen derzeit die größten Herausforderungen in der Immobilienfinanzierung?
Während der großen Nachfrage nach Immobilien in der Corona-Zeit waren Kredite vergleichsweise leicht zu bekommen – oft auch mit geringer Eigenkapitalquote. Das trieb die Preise zusätzlich nach oben.
Mit der Einführung der KIM-Verordnung ab 2022 änderte sich das deutlich: Banken orientierten sich nun an strengeren Vorgaben wie mindestens 20 % Eigenkapital, maximal 35 % Schuldendienstquote und einer Laufzeitbegrenzung auf 35 Jahre. Zwar ist die Verordnung 2025 offiziell ausgelaufen, doch viele Banken halten diese Richtlinien in der Praxis weiterhin ein. Dadurch ist die Finanzierung heute deutlich anspruchsvoller als noch in der Corona-Phase.
Eigentum oder Miete – was macht unter den aktuellen Marktbedingungen mehr Sinn?
Das hängt stark von den persönlichen Lebensumständen ab. Entscheidend ist auch, ob eine Finanzierung möglich und bewilligt wird. Wenn das passt, lohnt sich ein Kauf auf jeden Fall, denn Immobilien bieten langfristigen Werterhalt. Zum Beispiel benötigt eine Familie mit zwei Kindern etwa eine 100 m²-Wohnung. In Villach kostet das Mieten in etwa 1.000 Euro – eine vergleichbare Kreditrate führt hingegen zu Eigentum, das langfristig Wert behält.
Trotz steigender Preise und Zinsen 2025 – lohnt sich der Kauf einer Immobilie als Investition nach wie vor?
Ja, Immobilien lohnen sich nach wie vor als Investition – gerade auch in der heutigen Marktsituation. Ein Haus hat eine Lebensdauer von rund 70 Jahren, und die Altersabwertung fällt in der Regel geringer aus als die langfristige Wertsteigerung. Trotz gestiegener Preise und Zinsen 2025 behalten Immobilien ihren Wert, bieten Schutz vor Inflation und ermöglichen langfristigen Vermögensaufbau. Wer frühzeitig kauft, kann zudem von noch vorhandenen Verhandlungsspielräumen profitieren.
Warum ein Makler sich für beide Seiten lohnt
Warum haben Käufer und Verkäufer mit einem starken Makler an ihrer Seite jetzt klare Vorteile?
Ein Makler übernimmt für Verkäufer die gesamte Vermarktung und den Verkaufsprozess, prüft die Angebote auf Marktkonformität und sorgt dafür, dass alles rechtlich sicher abläuft. Dabei reduziert er erheblich den Zeit- und Geldaufwand, da er Besichtigungen organisiert, Formalitäten erledigt und den Verkauf effizient begleitet.
Ein Makler verschafft Käufern Zugang zu besseren Angeboten, oft auch zu Objekten, die nicht öffentlich gelistet sind. Gleichzeitig bietet er Sicherheit, weil er den gesamten Kaufprozess mit seinem Know-how begleitet – von der ersten Besichtigung über die Prüfung der Immobilie bis zu den Behördenwegen. So sparen Käufer Zeit, Geld und minimieren Risiken.
RE/MAX bietet seinen Kunden einen besonders transparenten und fairen Angebotsprozess – wie passiert das?
Wir legen größten Wert darauf, jeden Schritt im Angebotsprozess transparent und fair zu gestalten. RE/MAX arbeitet deshalb mit einem transparenten internen Tool, über das sowohl Käufer als auch Verkäufer Zugriff erhalten. Dort kann jeder sehen, wie viele Gebote für eine Immobilie abgegeben wurden, ohne dass konkrete Beträge angezeigt werden. So wissen Käufer, wie begehrt das Objekt ist und können ihr Angebot besser einschätzen – und Verkäufer erhalten ein klares Bild über das Marktinteresse.
Was raten Sie jungen Familien, die vom Eigenheim träumen?
Von Vorteil ist es, wenn junge Familien genau wissen, was sie wollen – Haus, Wohnung oder Grundstück, welche Größe und welche Ausstattung, etc. Und welches Budget dafür zur Verfügung steht. Den finanziellen Rahmen sollte man frühzeitig mit der Bank abklären. Eine Kreditzusage gibt es meist erst für ein konkretes Objekt, aber es ist möglich, schon im Vorfeld einen Rahmenbetrag von der Bank zu erfragen, um gezielt suchen zu können.