Traumhaus in Sicht? Ein Profi verrät, was jetzt clever ist!

Steigende Zinsen, strengere Kreditbestimmungen und höhere Lebenshaltungskosten stellen Normalverdiener vor große Herausforderungen: Ist der Traum vom Eigenheim geplatzt – oder eröffnet die aktuelle Lage gerade jetzt neue Chancen? Gleichzeitig stellen sich viele Eigentümer die entscheidende Frage: Jetzt verkaufen oder lieber abwarten?

Norbert Keuschnig von RE/MAX IDEA kennt den Markt aus erster Hand. Er verrät, welche Strategien die Käufer und Verkäufer jetzt wirklich voranbringen, welche Deals bei aktueller Marktlage am besten sind, und wie sein Makler-Service in diesen turbulenten Zeiten den Unterschied machen kann.

Die Auswirkungen sind geringer als vielfach erwartet. Wir bemerken, dass die höheren Preise in vielen Bereichen die Haushaltsbudgets belasten, gleichzeitig sind jedoch auch die Löhne in zahlreichen Branchen gestiegen und haben einen Teil dieser Mehrbelastung abgefedert. Darüber hinaus betrachten viele Käufer Immobilien weiterhin als wertstabile Anlageform – ihr Geld ist darin gut angelegt und behält langfristig seinen Wert.

Derzeit beobachten wir eine deutlich steigende Nachfrage, während das Angebot leicht rückläufig ist. Dieses Zusammenspiel führt dazu, dass die Preise wieder steigen. Auch bei den Verbücherungen zeigt sich die positive Entwicklung: In Kärnten legten 2025 sowohl Klagenfurt mit 1.741 Transaktionen (+22,8 %) als auch Villach (Stadt und Land) mit 2.162 Transaktionen (+17,0 %) deutlich gegenüber dem Vorjahr zu.

Nach dem Boom zu Corona-Zeiten und der herausfordernden Zeit danach, befindet sich der Immobilienmarkt jetzt im Aufschwung. Begünstigt wird diese Entwicklung durch die rückläufige Inflation, ein geringeres Zinsniveau sowie psychologische Faktoren – etwa das viel diskutierte Ende der KIM-Verordnung und eine zunehmende Gewöhnung an das Ende der Niedrigzinsphase. Die Nachfrage zieht spürbar an, und nahezu alle Immobilientypen verzeichnen 2025 sowohl bei den Verkaufszahlen als auch bei den Umsätzen einen Zuwachs. Insgesamt ergibt sich daraus für den Österreichischen Markt im Jahr 2025 ein Mehrumsatz von +20,3 % gegenüber dem Vorjahr – der Verbücherungswert in Österreich beträgt 34,61 Mrd. Euro.

Traum vom Eigenheim: Jetzt zuschlagen oder lieber warten?

Warum könnte gerade jetzt der richtige Zeitpunkt sein, sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen?

Gerade jetzt kann ein guter Zeitpunkt für den Eigenheimkauf sein, weil sich der Markt klar im Aufwärtstrend befindet. Seit rund einem halben Jahr steigen sowohl Preise als auch Zinsen wieder. Wer zuwartet, muss daher unter Umständen mit höheren Kaufpreisen und ungünstigeren Finanzierungskonditionen rechnen. Zudem ist das Angebot aktuell noch attraktiver und die Verhandlungsspielräume sind vielerorts vorhanden – ein Vorteil, der mit zunehmender Nachfrage kleiner werden dürfte.

Preisniveau am Markt: Wie realistisch sind die aktuellen Immobilienpreise wirklich?

Die aktuellen Immobilienpreise sind größtenteils realistisch. Letztlich ist es immer ein Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage: Der Käufer gibt einen Angebotspreis vor, den der Markt – also der Verkäufer – annimmt oder ablehnt. Meist gibt es dabei noch einen gewissen Verhandlungsspielraum. Solange Angebot und Nachfrage aufeinander treffen, spiegeln die Preise also den realen Marktwert wider.

Wo liegen derzeit die größten Herausforderungen in der Immobilienfinanzierung?

Während der großen Nachfrage nach Immobilien in der Corona-Zeit waren Kredite vergleichsweise leicht zu bekommen – oft auch mit geringer Eigenkapitalquote. Das trieb die Preise zusätzlich nach oben. Mit der Einführung der KIM-Verordnung ab 2022 änderte sich das deutlich: Banken orientierten sich nun an strengeren Vorgaben wie mindestens 20 % Eigenkapital, maximal 35 % Schuldendienstquote und einer Laufzeitbegrenzung auf 35 Jahre. Zwar ist die Verordnung 2025 offiziell ausgelaufen, doch viele Banken halten diese Richtlinien in der Praxis weiterhin ein. Dadurch ist die Finanzierung heute deutlich anspruchsvoller als noch in der Corona-Phase.

Eigentum oder Miete – was macht unter den aktuellen Marktbedingungen mehr Sinn?

Das hängt stark von den persönlichen Lebensumständen ab. Entscheidend ist auch, ob eine Finanzierung möglich und bewilligt wird. Wenn das passt, lohnt sich ein Kauf auf jeden Fall, denn Immobilien bieten langfristigen Werterhalt. Zum Beispiel benötigt eine Familie mit zwei Kindern etwa eine 100 m²-Wohnung. In Villach kostet das Mieten in etwa 1.000 Euro – eine vergleichbare Kreditrate führt hingegen zu Eigentum, das langfristig Wert behält.

Trotz steigender Preise und Zinsen 2025 – lohnt sich der Kauf einer Immobilie als Investition nach wie vor?