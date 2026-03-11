Landskron: Bürgerdialog und Diskussion rund um 380-kV-Leitung

Am 10. März 2026 fand in Landskron eine Informationsveranstaltung rund um die geplante 380-kV-Leitung statt. Initiiert wurde diese von der SPÖ Landskron.

Die geplante Stromleitung sorgt vielerorts für kritische Stimmen. Gemeinsam mit der Bürgerinitiative Landskron und der APG Netzraum Kärnten hat die SPÖ Landskron erstmals eine Info-Veranstaltung zur geplanten 380-kV-Leitung organisiert. Rund 170 Bürger nahmen daran teil.

„Diskussion war teilweise hitzig“

Die Teilnehmer konnten im Zuge des Bürgerdialogs zahlreiche Fragen stellen und brachten ihre Sorgen direkt gegenüber der Betreibergesellschaft APG vor. „Die Diskussion war teilweise hitzig, aber konstruktiv – und zeigte deutlich, wie groß der Informationsbedarf in der Bevölkerung ist“, heißt es in einer Aussendung der SPÖ.

„Ohne Umwege mit den Verantwortlichen sprechen können“

„Während andere Parteien vor allem über Social Media Stimmung machen, organisiert die SPÖ Villach direkte Informationsveranstaltungen vor Ort, bei denen Bürgerinnen und Bürger ohne Umwege mit den Verantwortlichen sprechen können“, wird weiters mitgeteilt. Gleichzeitig stehe auch die APG in der Verantwortung, einen transparenten Dialog zu führen und ihre Planungen so zu gestalten, dass im Einvernehmen mit der Bevölkerung das bestmögliche Ergebnis erreicht werden könne, so vonseiten der SPÖ abschließend.



