Villacher Ostermarkt eröffnet in zwei Wochen

Buntes Frühlingsparadies: In zwei Wochen eröffnet der Ostermarkt in der Villacher Innenstadt. Verschiedenste Aussteller präsentieren dort handgefertigte Produkte, kulinarische Schmankerln und österliche Dekorationen.

Zwischen dem 26. März und dem 4. April lädt der Ostermarkt zum Flanieren, Gustieren und Genießen ein.

Der Villacher Ostermarkt lädt – wie berichtet – von 26. März bis 4. April 2026 wieder zum Bummeln und Verweilen ein. Auf dem Rathausplatz und dem Oberen Kirchenplatz warten liebevoll dekorierte Stände mit österlichen Angeboten auf die Besucher. Das Angebot reicht von klassischer Osterjause und süßen Köstlichkeiten bis hin zu kunstvollen Keramikarbeiten, handgefertigten Design-Kerzen, Holzspielzeug, Häkelprodukten, Naturkunstwerken, Bio-Produkten und Safran-Spezialitäten.

Programm für die ganze Familie

Leuchtende Augen bei den Kleinsten garantieren wiederum der fröhlich geschmückte Kinderzug sowie ein Karussell, Kinderbungee und eine Rutsche. Feierlich eröffnet wird der Ostermarkt am 26. März, um 11 Uhr. Bis 3. April hat der Markt von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am Karsamstag, dem 4. April, bis 14 Uhr.