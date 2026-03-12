Heimpleite: „Adler“ konnten die Serie gegen Graz nicht ausgleichen

Am heutigen Donnerstagabend ging es weiter in der Playoff-Serie zwischen dem EC idM Wärmepumpen VSV und den Graz 99ers. Leider mussten die Villacher einen zweiten Rückschlag in der Serie hinnehmen.

Spiel eins ging, wenn auch sehr knapp, an die Steirer. Heute haben die „Adler“ die Chance einen Ausgleich der Serie zu erzielen. Die Villacher Fans haben angesichts des Zusammenbruchs des KAC-Verteidigers Jordan Murray ein Transparent in die Halle mitgebracht, auf dem Genesungswünsche stehen.

Offener Schlagabtausch

Gleich zu Spielbeginn üben die Grazer ordentlich Druck aus, dann der erste gefährliche Angriff der Villacher. Der Puck prallt aber gegen die Stange. Ein Powerplay können die „Adler“ nicht nutzen, doch auch die Steirer können keinen Treffer erzielen und so geht es mit einem Spielstand von 0:0 in die erste Pause. In der 26. Spielminute gelingt den „Adlern“ fast die Führung, doch das war es noch nicht. Sie scheitern einige Male am gegnerischen Goalie. Es folgen Strafen auf beiden Seiten und dann ist das Mitteldrittel auch schon vorbei.

1:5-Heimpleite

Nur zwei Minuten nach Anpfiff des Schlussdrittels fällt nun das erste Tor, es jubeln aber die 99ers. (42. Huber). Und der Grazer Crack Harnisch legt zum Bedauern der VSV-Fans auch noch nach und erhöhen auf 0:2. Der VSV steht unter Zugzwang. Die Steirer halten sich auch kurz vor Schluss noch stabil und leider müssen die „Adler“ noch ein drittes Tor in Kauf nehmen. Doch dann drei Minuten vor dem Abpfiff landet der Puck im Kasten der Grazer. Der Torschütze: Maximilian Rebernig (57.). Mit einem weiteren Tor in Minute 59 und noch einem in der letzten 60. Minute der Grazer ist es dann besiegelt. Die „Adler“ konnten die Serie nicht wie erhofft ausgleichen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.03.2026 um 21:34 Uhr aktualisiert