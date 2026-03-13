Nach Terroranschlag: Videoüberwachung in Villach wird ausgebaut

In der Villacher Innenstadt wird die Videoüberwachung deutlich ausgeweitet. Zu den bisher zwei Kameras in der Lederergasse kommen nun vier weitere Anlagen dazu.

Der schreckliche Terroranschlag in Villach, der das Leben eines Jugendlichen sowie fünf Verletzte forderte, hat sich am 15. Feber gejährt. Die Stadt Villach, das Innenministerium und die Landespolizeidirektion Kärnten gaben nun bekannt, dass die Videoüberwachung in der Draustadt ausgeweitet wird, wie die APA berichtet.

Hier wird in Zukunft Videoüberwachung stattfinden

Zu den bestehenden zwei Kameras in der Lederergasse kommen vier weitere Anlagen dazu. Die neuen Kameras überwachen künftig mehrere stark frequentierte Bereiche der Stadt. Dazu zählen der Rathausplatz, Hauptplatz, Kirchenplatz sowie die 10.-Oktober-Straße. Auch die Draubrücke mit der Draulände, der Bahnhofsvorplatz und der Nikolaiplatz werden erfasst.

Aufnahmen werden 48 Stunden gespeichert

Die Polizei betont, dass die Kameras sichtbar angebracht werden. Das soll laut Behörden nicht nur bei Ermittlungen helfen, sondern auch Straftaten vorbeugen und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung stärken. Die Videoaufnahmen werden in der Regel 48 Stunden gespeichert. Kommt es in dieser Zeit zu einem Vorfall, kann die Kriminalpolizei das Material als Beweismittel anfordern. Außerdem kann die Polizei in ihrer Dienststelle jederzeit auf die Bilder zugreifen.

Antrag nach Attentat

Der Antrag auf zusätzliche Kameras wurde vom Polizeikommissariat Villach nach dem Terroranschlag gestellt. Laut Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) soll die Maßnahme dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung Rechnung tragen. Auch Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) begrüßt die Erweiterung. Vor allem beim Hauptbahnhof und bei der Draulände habe es immer wieder Vorfälle und Beschwerden gegeben. Bisher wurden Kameras in Villach vor allem bei Großveranstaltungen wie dem Villacher Kirchtag oder dem Fasching temporär eingesetzt.

©BMI/Jürgen Makowecz Innenminister Gerhard Karner und … ©Theresa Pewal … Villachs Bürgermeister Günther Albel begrüßen den Ausbau der Videoüberwachung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.03.2026 um 08:23 Uhr aktualisiert