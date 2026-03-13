„Liebes Arschloch“: Provokantes Stück feiert in Villach Premiere

#MeToo, ein Shitstorm und ein scharfer Dialog: In Villach kommt bald ein Theaterstück auf die Bühne, in dem kein Blatt vor den Mund genommen wird.

Ein Internet-Shitstorm, der #MeToo-Skandal und zwei Menschen, die sich plötzlich näherkommen – darum geht es in einem fulminanten Stück, das schon bald auf der „neuen buehne villach“ zur Erstaufführung kommt. Am Freitag, 20. März, feiert die Bühnenfassung von „Liebes Arschloch“ Premiere. Gespielt wird anschließend bis 25. April.

Die männliche Emanzipation hat nie stattgefunden.“

Zitat aus „Liebes Arschloch“

Französische Romanvorlage

Die Vorlage stammt von der französischen Bestsellerautorin Virginie Despentes. Ihr Roman (im französischen Original „Cher connard“) erschien 2023 in der deutschen Übersetzung und sorgte wegen seiner direkten Sprache und den gesellschaftskritischen Themen für viel Aufmerksamkeit.

Lieber verrecken als Yoga machen.“

Zitat aus „Liebes Arschloch“

Beleidigendes Posting führt zu E-Mail-Verkehr

Im Zentrum der Geschichte stehen der Schriftsteller Oscar und der ehemalige Filmstar Rebecca. Auslöser ihrer Begegnung ist ein beleidigendes Posting im Internet. Kurz darauf gerät Oscar selbst in einen #MeToo-Skandal. Zwischen den beiden entwickelt sich ein intensiver E-Mail-Dialog. „Im lebendigen und humorvollen Duell zu Themen wie Machtmissbrauch, Feminismus, Abhängigkeit und Einsamkeit nimmt sich niemand ein Blatt vor den Mund“, heißt es dazu in einer Presseaussendung der neuen buehne villach. Was als Streit beginnt, entwickelt sich langsam zu einer ungewöhnlichen Verbindung und die Protagonisten finden enger zusammen, als sie es selbst für möglich gehalten hätten.

Wenn die Leute überzeugt sind, dass sie auf der moralisch richtigen Seite stehen, finden sie es in Ordnung, den Gegner zu strangulieren.”

Zitat aus „Liebes Arschloch“

Van der Werff und Patton auf der Bühne

Regie führt die gebürtige Villacherin Katharina Schmölzer, die auch die Textfassung für die Bühne erstellt hat. Auf der Bühne stehen Judith van der Werff und Andreas Patton als Rebecca und Oscar, zudem ist die Stimme von Philine Schmölzer zu hören.