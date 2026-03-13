Nach Zwangspause: Villacher Discounter sperrt wieder auf

Rund drei Wochen lang war die Filiale von Thomas Philipps in Villach wegen technischer Probleme geschlossen. Jetzt wird wieder aufgesperrt.

Nach drei Wochen Zwangspause die gute Nachricht: Der Heim- und Gartendiscounter Thomas Philipps öffnet in Villach wieder seine Türen. Wegen technischer Probleme musste das Geschäft drei Wochen lang geschlossen bleiben – nun können Kundinnen und Kunden schon bald wieder einkaufen.

Wiedereröffnung am 16. März

Julia Rinner, die Inhaberin von Thomas Philipps Villach, ist erleichtert: „Wir freuen uns sehr darauf, euch wieder bei uns begrüßen zu dürfen!“, teilt sie ihren Kunden in den sozialen Medien mit. Die Wiedereröffnung ist am Montag, 16. März, geplant, der Discounter wird an diesem Tag wie üblich von 8.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet haben.