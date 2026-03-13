Biber beschädigen Damm – Hochwasserschutz gefährdet

In Villach-Warmbad müssen Schäden an einem Hochwasserschutzdamm repariert werden. Ursache ist ausgerechnet ein tierischer Baumeister: Biber haben den Damm entlang des Warmen Baches untergraben.

„In Warmbad und Auen haben Biber entlang des Warmen Baches den bestehenden

Damm beschädigt“, sagt Baureferent Stadtrat Harald Sobe. Laut der Stadt Villach wurden nach dem Winter Fluchtröhren und Tunnel im Damm entdeckt, die von Bibern angelegt wurden. Diese können den Hochwasserschutz gefährden und müssen deshalb rasch beseitigt werden. Der betroffene Damm schützt die Umgebung seit vielen Jahren vor Hochwasser des Warmen Baches.

Geh- und Radweg wird gesperrt

Die Sanierungsarbeiten des Hochwasserschutzdamms sollen in der Woche vom 16. bis 20. März stattfinden und voraussichtlich etwa zwei Tage dauern. Durchgeführt werden sie von der Abteilung Wasserwirtschaft des Landes Kärnten. Während der Arbeiten wird der Geh- und Radweg entlang des Warmen Baches gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt von der Mündung des Kalten Baches bis zum Parkplatz bei der Grillstelle, eine Umleitung wird eingerichtet.

Keine Vorarbeiten für geplantes Hochwasserschutzprojekt

Die Stadt betont, dass die Arbeiten nicht mit dem geplanten Hochwasserschutzprojekt am Warmen Bach zusammenhängen. Es gehe ausschließlich darum, bestehende Schutzanlagen instand zu halten.