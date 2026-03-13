Am 27. März: Tag der offenen Tür im generalsanierten Bildungscampus

Der generalsanierte Bildungscampus – Am Stadtpark wird bis Herbst nicht nur die Volksschule 1, sondern auch zwei Kindergarten- und zwei KITA-Gruppen beheimaten. Am 27. März öffnet die Einrichtung ihre Türen für Besucher.

Der neue Bildungscampus in der Richard-Wagner-Straße in Villach lädt am Freitag, dem 27. März 2026, zwischen 14 und 16 Uhr zum Kennenlernen ein. Beim Tag der offenen Tür können Interessierte das generalsanierte Gebäude besichtigen, welches schon jetzt Platz für rund 300 Schüler der Volksschule 1 bietet. Im Herbst folgen zwei Kindergarten- und zwei Kindertagesstättengruppen.

©Wernig/Stadt Villach | So sieht der neue Bildungscampus in der Richard-Wagner-Straße von Innen aus.

Generalsanierung abgeschlossen

Die Generalsanierung erfolgte unter Berücksichtigung der Vorgaben des Bundesdenkmalamtes. Neben der thermischen Sanierung wurden Heiz-, Elektro- und Sanitäranlagen modernisiert und der Brandschutz an aktuelle Standards angepasst. Auch der Turnsaal wurde generalsaniert, großzügige Klassen- und Gruppenräume geschaffen sowie Außenanlagen, Spiel- und Freiflächen neu gestaltet. „Bei der Planung und Umsetzung standen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz im Mittelpunkt“, weiß Stadtrat Harald Sobe (SPÖ). Auch Vertreter des ausführenden Architekturbüros „balloon architekten“ werden beim Tag der offenen Tür vor Ort sein.