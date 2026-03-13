VSV will in Graz die Wende schaffen

Der EC VSV steht in der Viertelfinalserie der win2day ICE Hockey League unter Druck: Nach zwei Niederlagen gegen die Graz99ers müssen die Villacher am Samstag im Merkur Eisstadion unbedingt punkten.

Am Samstag, dem 14. März 2026, steht für die VSV-Adler bereits das dritte Viertelfinalspiel der win2day ICE Hockey League gegen die Graz99ers auf dem Programm. Die Blau-Weißen gastieren dabei wieder im Merkur Eisstadion in der steirischen Landeshauptstadt. Nach zwei Niederlagen zum Serienauftakt liegt der VSV in der Best-of-Seven-Serie mit 0:2 zurück und will nun unbedingt den ersten Sieg einfahren. Spielbeginn ist um 18.30 Uhr.