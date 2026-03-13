Skip to content
Region auswählen:
/ ©VSV/STEFAN
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Eishockeyspiel zwischen dem EC VSV und den Graz99ers.
Am Samstag gastiert der VSV in Graz.
Villach
13/03/2026
Viertelfinale

VSV will in Graz die Wende schaffen

Der EC VSV steht in der Viertelfinalserie der win2day ICE Hockey League unter Druck: Nach zwei Niederlagen gegen die Graz99ers müssen die Villacher am Samstag im Merkur Eisstadion unbedingt punkten.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(73 Wörter)

Am Samstag, dem 14. März 2026, steht für die VSV-Adler bereits das dritte Viertelfinalspiel der win2day ICE Hockey League gegen die Graz99ers auf dem Programm. Die Blau-Weißen gastieren dabei wieder im Merkur Eisstadion in der steirischen Landeshauptstadt. Nach zwei Niederlagen zum Serienauftakt liegt der VSV in der Best-of-Seven-Serie mit 0:2 zurück und will nun unbedingt den ersten Sieg einfahren. Spielbeginn ist um 18.30 Uhr.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: