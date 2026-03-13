FPÖ-Finkenstein bestätigt Obmann und nominiert ihn für 2027

Christian Oschounig wurde beim Ortsparteitag der FPÖ-Finkenstein am 9. März nicht nur einstimmig als Obmann bestätigt, sondern gleichzeitig auch als Kandidat für die Bürgermeisterwahl im Jahr 2027 bestellt.

Bezirksparteiobmann Maximilian Linder (FPÖ) gratuliert Christian Oschounig und seiner gesamten Mannschaft zur Wahl: „Mit Christian Oschounig, der bereits im Gemeindevorstand Verantwortung übernimmt, verfügen wir in Finkenstein über einen hochmotivierten Bürgermeisterkandidaten.“ Auch Landtagsabgeordneter Markus di Bernardo (FPÖ) betont: „Mit Christian Oschounig haben wir einen Bürgermeisterkandidaten, der mit voller Motivation Politik für die Menschen macht.“ Zum Abschluss des Ortsparteitages wurde der starke Zusammenhalt der Ortsgruppe hervorgehoben. „Ich bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen und freue mich auf gute Zusammenarbeit für unsere Heimatgemeinde“, so Oschounig.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.03.2026 um 19:35 Uhr aktualisiert