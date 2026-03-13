Kellerbrand in Selpritsch forderte die Feuerwehren

Fünf Freiwillige Feuerwehren, die Polizei und das Rote Kreuz wurden am Freitagnachmittag zu einem Kellerbrand in Selpritsch im Bezirk Villach-Land alarmiert.

Am späten Freitagnachmittag ertönten die Sirenen in und rund um Velden. Unverzüglich rückten die Freiwilligen Feuerwehren Kerschdorf, Velden, Lind ob Velden, Augsdorf und Rosegg sowie das Rote Kreuz und die Polizei zum Einsatz aus. Grund war ein Kellerbrand in Selpritsch. „Dieser konnte unter schwerem Atemschutz rasch unter Kontrolle gebracht werden“, heißt es vonseiten der Florianis. Anschließend wurden die betroffenen Räumlichkeiten ausgeräumt und abgelöscht. Nach rund zwei Stunden konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.

#Update – Ein Verletzter

Inzwischen gaben die Beamten der Polizeiinspektion Velden am Wörthersee Details zur Brandursach bekannt. Offenbar war der 59-jährige Eigentümer gerade dabei, den Ofen der Zentralheizung mit Holz einzuheizen, als es zu einer Stichflamme kam. „Das Feuer breitete sich rasch auf die Kellerräumlichkeiten und die Fassade aus“, so die Polizisten. Der Mann wurde mit Verletzungen in das LKH Villach eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.03.2026 um 20:29 Uhr aktualisiert