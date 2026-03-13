Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: FF Kerschdorf/Velden
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Einsatz in Selpritsch.
Zu einem Brandeinsatz kam es am Freitag in Selpritsch.
Selpritsch
13/03/2026
Einsatz

Kellerbrand in Selpritsch forderte die Feuerwehren

Fünf Freiwillige Feuerwehren, die Polizei und das Rote Kreuz wurden am Freitagnachmittag zu einem Kellerbrand in Selpritsch im Bezirk Villach-Land alarmiert.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(155 Wörter)

Am späten Freitagnachmittag ertönten die Sirenen in und rund um Velden. Unverzüglich rückten die Freiwilligen Feuerwehren Kerschdorf, Velden, Lind ob Velden, Augsdorf und Rosegg sowie das Rote Kreuz und die Polizei zum Einsatz aus. Grund war ein Kellerbrand in Selpritsch. „Dieser konnte unter schwerem Atemschutz rasch unter Kontrolle gebracht werden“, heißt es vonseiten der Florianis. Anschließend wurden die betroffenen Räumlichkeiten ausgeräumt und abgelöscht. Nach rund zwei Stunden konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.

#Update – Ein Verletzter

Inzwischen gaben die Beamten der Polizeiinspektion Velden am Wörthersee Details zur Brandursach bekannt. Offenbar war der 59-jährige Eigentümer gerade dabei, den Ofen der Zentralheizung mit Holz einzuheizen, als es zu einer Stichflamme kam. „Das Feuer breitete sich rasch auf die Kellerräumlichkeiten und die Fassade aus“, so die Polizisten. Der Mann wurde mit Verletzungen in das LKH Villach eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.03.2026 um 20:29 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: