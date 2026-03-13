Kärntner kontaktierte Krypto-Betrüger selbst

Mehr als hunderttausend Euro verlor ein Kärntner an einen vermeintlichen Kryptowährung-Experten. Diesen hatte er selbst über einen Messenger-Dienst kontaktiert.

Aktuell ermitteln die Beamten der Polizeiinspektion Feistritz an der Drau in einem ungewöhnlichen Betrugsfall. Denn der betroffene 62-jährige Mann aus dem Bezirk Villach-Land ist von selbst auf den bislang unbekannten Täter zugegangen. „Er hat den vermeintlichen Kryptowährung-Experten über einen Messenger-Dienst kontaktiert“, schildern die Polizisten. Dieser witterte seine Chance und versprach dem Kärntner das Blaue vom Himmel.

Mehr als hunderttausend Euro weg

„Er überzeugte den Mann davon, durch die Investition eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages sehr hohe Gewinne erzielen zu können“, erklären die Ermittler. Als der Mann darauf zugreifen wollte, sollte er jedoch weitere Beträge überweisen. Auch diese Überweisungen tätigte er. „Bis dato erhielt der Mann jedoch weder Zugriff auf die versprochenen Gewinne, noch das eingezahlte Geld“, so die Beamten. Ihm entstand ein Schaden im niedrigen sechsstelligen Eurobereich. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.