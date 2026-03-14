Behinderungen am Waldfriedhof durch neue Baumpflanzungen

Von Montag, dem 16. März bis voraussichtlich Mittwoch werden am Waldfriedhof mehrere neue klimafitte Laubbäume gesetzt. Villacher müssen in diesem Bereich mit Behinderungen rechen.

Aus Sicherheitsgründen werden einzelne Fichten und Kiefern entfernt. Es kommt daher zu vorübergehenden Behinderungen.

Rund 20 neue Laubbäume

460 Bäume pflanzte die Stadt im Vorjahr. Als Teil der Grünen Achse auf dem Bahnhofplatz, in Alleen, in Parkanlagen und auf Friedhöfen. Auch heuer kommen neue Bäume hinzu – unter anderem am Waldfriedhof, heißt es in einer Aussendung der Stadt Villach. Dort werden in der kommenden Woche rund 20 neue Laubbäume gesetzt. „Laubbäume wie Buchen oder Eichen sind bei uns heimisch. Sie kommen mit den zunehmend wärmeren Temperaturen besser zurecht als sogenannte Flachwurzler wie Kiefern oder Fichten“, sagt Nachhaltigkeitsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig.

Vorübergehende Behinderungen

Gepflanzt werden die neuen klimafitten Bäume im Bereich des Haupteinganges in der Schmalgasse. Die Arbeiten beginnen am Montag, dem 16. März und dauern voraussichtlich bis Mittwoch. Es kommt zu vorübergehenden Behinderungen. Der Friedhofseingang auf Höhe der St. Martiner-Straße wird für die Dauer der Arbeiten gesperrt. Zudem kommt es am Friedhof zu temporären Einschränkungen in den Bereichen „Wald der Ruhe“ und „Garten des Friedens“.

Sicherheit für Friedhofsbesucher

Die Stadt pflanzt nicht nur neue Bäume, sie sichert zudem den wertvollen Altbaumbestand. So werden sämtliche Bäume der Stadt regelmäßig auf ihre Verkehrssicherheit geprüft. Gefällt werde nur dann, wenn die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben sei. Genau das ist am Waldfriedhof nun leider der Fall, heißt es weiter. So müssen einige Kiefern und Fichten von oben abgetragen werden, da sie die Sicherheit der Friedhofsbesucher gefährden.