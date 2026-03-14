Tennisclub Nötsch bekommt neuen Außenbereich

Um den Zusammenhalt und das Miteinander auch außerhalb des Spielfelds zu stärken, hat der Tennisclub Nötsch seinen Außenbereich bei den Tennisplätzen erneuert und vergrößert.

Ziel war es, einen frei zugänglichen Gemeinschaftsbereich für die Nötscher Bürger zu schaffen. „Es ist wichtig, dass Vereine das ganze Jahr über solche Bereiche haben. Das stärkt nicht nur das Vereinsleben in der Gemeinde, sondern auch den Zusammenhalt unter der Bevölkerung“, sagt LHStv. Martin Gruber, der in Kärnten für die Orts- und Regionalentwicklung zuständig ist.

Tennisclub bekommt Förderzusage

Der Umbau umfasste die Überdachung, die Seitenwände, eine Außenschalung aus Holz, Säulen und die Dachkonstruktion. Die Gesamtkosten für dieses Projekt belaufen sich auf rund 14.000 Euro, wovon 8.000 Euro durch die Kleinprojektförderung des Landes Kärnten mitfinanziert wurden, heißt es in einer Aussendung. Kürzlich übergab LHStv. Gruber dem Tennisclub Nötsch die Förderzusage und betonte: „Dieses Projekt ist eine Investition in die Region und stärkt die Lebensqualität in Nötsch. Genau um solche wichtigen Initiativen zu unterstützen, wurde die Kleinprojektförderung ins Leben gerufen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.03.2026 um 11:20 Uhr aktualisiert