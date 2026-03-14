Mehrere Zähne weg: VSV-Spieler bei Training schwer verletzt

Am Samstagabend steht für den VSV das dritte Viertelfinalspiel gegen die Graz 99ers an. Doch die Partie wird ohne Stürmer Nick Hutchison über die Bühne gehen. Denn dieser erlitt am Freitag (13. März) beim Training eine schwere Verletzung. Informationen des Sportportals „Hockey News“ zufolge bekam der Powerforward einen Puck ins Gesicht, der ihn schwer verletzte. Hutchison soll mehrere Zähne verloren haben und im Krankenhaus mit 50 Stichen genäht worden sein. Ob der Stürmer in dieser Saison noch einmal auf dem Eis stehen wird, ist derzeit noch unklar. Jedenfalls ein schwerer Schlag für die Villacher Adler, die nach zwei Niederlagen gegen die Grazer heute Abend unbedingt punkten müssen.

©VSV VSV-Stürmer Nick Hutchison soll beim Training schwer verletzt worden sein.