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/ ©Fotomontage Canva/Trummer
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Sanitäter und ein Eishockeyfeld.
Beim VSV-Training kam es am Freitag zu einem schweren Unfall.
Villach
14/03/2026
Nick Hutchison

Mehrere Zähne weg: VSV-Spieler bei Training schwer verletzt

Ein VSV-Stürmer hatte im Training am Freitag besonderes Pech: Er bekam einen Puck ins Gesicht und wurde dabei schwer verletzt.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(123 Wörter)

Am Samstagabend steht für den VSV das dritte Viertelfinalspiel gegen die Graz 99ers an. Doch die Partie wird ohne Stürmer Nick Hutchison über die Bühne gehen. Denn dieser erlitt am Freitag (13. März) beim Training eine schwere Verletzung. Informationen des Sportportals „Hockey News“ zufolge bekam der Powerforward einen Puck ins Gesicht, der ihn schwer verletzte. Hutchison soll mehrere Zähne verloren haben und im Krankenhaus mit 50 Stichen genäht worden sein. Ob der Stürmer in dieser Saison noch einmal auf dem Eis stehen wird, ist derzeit noch unklar. Jedenfalls ein schwerer Schlag für die Villacher Adler, die nach zwei Niederlagen gegen die Grazer heute Abend unbedingt punkten müssen.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Stürmer Nick Hutchison.
©VSV
VSV-Stürmer Nick Hutchison soll beim Training schwer verletzt worden sein.
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