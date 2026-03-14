Nachhaltiger Genuss: Kärntner Schüler kochen regional und „slow“

Vom Brotbacken bis zum Kräuterwissen: Bei der heurigen "Slow Food Werkstatt" der Kärntner Tourismusschule drehte sich alles um regionale Lebensmittel und nachhaltigen Genuss.

An der Kärntner Tourismusschule (KTS) stand am Freitag (14. März) alles im Zeichen von regionalen Lebensmitteln und nachhaltigem Genuss. Bei der diesjährigen „Slow Food Werkstatt“ tauchten mehrere Klassen in Workshops und praktische Einheiten rund um Essen, Herkunft und Lebensmittelkultur ein.

Brotbacken mit Austausschülern

Unter dem Motto „Frühlingserwachen in Wald, Feld und Wiese“ lernten die Schüler der 1 BT3 unter anderem das Backen von Bio-Brot. Die Feldkirchner Unternehmerin Veronika Dörfler, Gründerin des Biobetriebs „Hefehaus“, zeigte, wie aus natürlichen Zutaten Brot entsteht – vom Ansetzen des Teigs bis zum fertigen Laib. Mit dabei waren auch Erasmus+-Schüler aus Meran (Südtirol), die gemeinsam mit den Kärntner Schülern am Brotbackworkshop teilnahmen.

©KTS | Bei der „Slow Food Werkstatt“ in der KTS Villach drehte sich alles um regionalen und nachhaltigen Genuss.

Frühlingsmenü „from nose to tail“

In weiteren Einheiten ging es um die Slow-Food-Philosophie „gut, sauber und fair“. So kochten Schüler ein Frühlingsmenü nach dem Prinzip „from nose to tail“, bei dem möglichst alle Teile eines Tieres verwendet werden. Parallel dazu beschäftigten sich angehende Jungsommeliers der 4 AT gemeinsam mit Weinexpertin Ingrid Bachler mit internationalen Slow-Food-Weinen und deren Herkunft.

Kräuterwissen aus dem Lesachtal

Auch die Natur spielte eine große Rolle: Die Lesachtaler Kräuterexpertin Klara Obernosterer erklärte in der Lehrküche den Klassen 3 AT und 3 BT, wie heimische Pflanzen verwendet werden können – etwa beim Räuchern, bei Kräuterauszügen oder bei Desserts. Auch hier waren die Austauschschüler aus Meran voller Begeisterung dabei. Zudem erhielten die dritten Klassen von Geschäftsführer Eckart Mandler Einblicke in 10 Jahre Slow Food Initiative Kärnten – „ein inspirierender Blick hinter die Kulissen einer regionalen Erfolgsgeschichte“, wie es seitens der KTS abschließend heißt.