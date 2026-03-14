Seltene Chance: Leistbare Oldtimer werden versteigert

Ein Stück Villacher Fahrzeuggeschichte wird versteigert: Die gesamte Sammlung des ehemaligen Fahrzeugmuseums in Villach-Zauchen kommt am Sonntag online unter den Hammer.

Bei der Onlineauktion am Sonntag (15. März) sollen mehr als 200 Oldtimer und Mopeds neue Besitzer finden. Die Fahrzeuge stammen aus der Sammlung des Villacher Uhrmachermeisters Rudolf Pirker, dessen große Leidenschaft das Sammeln von Oldtimern war. Im Laufe der Jahre wuchs die Sammlung auf mehr als 200 Fahrzeuge an – von Mopeds aus den 1950er- und 1960er-Jahren bis hin zu besonderen Einzelstücken. 1987 öffnete das Villacher Oldtimermuseum seine Türen, 2007 folgte der Umzug nach Villach-Zauchen, 2015/16 die Erweiterung auf 2.000 m² Ausstellungsfläche.

Kein Nachfolger gefunden

Nach Pirkers Tod 2022 entschied die Familie, dass die Sammlung nicht konserviert, sondern weitergegeben werden soll. Das Fahrzeugmuseum blieb jedoch geschlossen, denn ein Nachfolger für den Betrieb konnte nicht gefunden werden. Nun hat ein neuer Eigentümer das Gelände übernommen: Andreas Blazevic plant dort künftig ein Autohaus für Gebrauchtwagen deutscher Marken, wie der ORF Kärnten berichtet.

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Oldtimer für Normalverdiener

Da Blazevic den Platz braucht, wird nun versteigert. Die Auktion startet am Sonntag (15. März) um 19.45 Uhr. Am Samstag nutzten bereits zahlreiche Interessierte die Gelegenheit, sich die Oldtimer vor Ort anzusehen. Und es sind einige Schmankerln dabei: Zu den kuriosesten Exponaten zählt etwa ein Trabant, der nur rund acht Kilometer am Tacho haben soll, wie der ORF berichtet. Anders als bei vielen Oldtimer-Versteigerungen geht es hier nicht um Luxuskarossen, sondern um historische Alltagsfahrzeuge, die jedoch wie Museumsstücke gepflegt wurden. Somit können auch Normalverdiener mitbieten: Die Startpreise beginnen bereits bei rund 5.000 Euro.