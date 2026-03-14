Neues indisches Restaurant eröffnet bald in Villach

Butter Chicken, Naan-Brot, Curry und Co. können bald auch in der Italiener Straße in Villach probiert werden. Ende April eröffnet dort ein indisches Restaurant.

Eine Neueröffnung wird bald in der Italiener Straße in Villach gefeiert: Dort, wo Anfang 2025 die Focacceria und Tapasbar „Incanto“ geschlossen hat, zieht nun ein indisches Restaurant ein. Ende April eröffnet das Lokal seine Türen und bringt Butter Chicken, Naan-Brot, Curry und mehr nach Villach.

Umbau und Personalsuche laufen

„Die Umbauarbeiten laufen bereits auf Hochtouren“, erzählt Gesellschafter Shujae Dad Mohammad im Gespräch mit 5 Minuten. Hinter der Neueröffnung steht die Tripti KG. Derzeit werden noch Servicemitarbeiter in Teilzeit gesucht – Bewerbungen sind telefonisch 0676/5922502 sowie unter der Mail truptifoodtech@gmail.com möglich.