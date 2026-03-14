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/ ©Montage: Canva & Google Streetview
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt ein indisches Gericht sowie das Geschäftslokal in der Italiener Straße 17.
Ein indisches Lokal zieht in die Italiener Straße 17 ein.
Villach
14/03/2026
Umbau läuft
#goodnews

Neues indisches Restaurant eröffnet bald in Villach

Butter Chicken, Naan-Brot, Curry und Co. können bald auch in der Italiener Straße in Villach probiert werden. Ende April eröffnet dort ein indisches Restaurant.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(104 Wörter)

Eine Neueröffnung wird bald in der Italiener Straße in Villach gefeiert: Dort, wo Anfang 2025 die Focacceria und Tapasbar „Incanto“ geschlossen hat, zieht nun ein indisches Restaurant ein. Ende April eröffnet das Lokal seine Türen und bringt Butter Chicken, Naan-Brot, Curry und mehr nach Villach.

Umbau und Personalsuche laufen

„Die Umbauarbeiten laufen bereits auf Hochtouren“, erzählt Gesellschafter Shujae Dad Mohammad im Gespräch mit 5 Minuten. Hinter der Neueröffnung steht die Tripti KG. Derzeit werden noch Servicemitarbeiter in Teilzeit gesucht – Bewerbungen sind telefonisch 0676/5922502 sowie unter der Mail truptifoodtech@gmail.com möglich.

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