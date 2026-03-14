VSV in Bedrängnis: Grazer holen den dritten Sieg

Der Graz99ers stehen kurz vor dem Halbfinaleinzug. Die Steirer setzten sich im dritten Spiel der Viertelfinalserie gegen den VSV mit 3:1 durch und führen damit in der Best-of-Seven-Serie bereits mit 3:0.

Eine weitere Niederlage musste heute (14. März) der VSV im dritten Spiel der Viertelfinalserie gegen die Graz 99ers einstecken. Die Grazer legten bereits im ersten Drittel den Grundstein für den Erfolg. Zunächst traf Nick Swaney im Powerplay zur Führung, ehe Paul Huber wenig später auf 2:0 erhöhte. Der VSV tat sich offensiv schwer und kam gegen die kompakte Defensive der Hausherren lange kaum zu gefährlichen Chancen.

Grazer kontrollierten das Schlussdrittel

Im zweiten Drittel keimte kurz Hoffnung bei den Kärntnern auf: Alex Wall verkürzte mit einem starken Solo auf 1:2. Die Antwort der 99ers ließ jedoch nicht lange auf sich warten – Kasper Kotkansalo stellte noch im Mittelabschnitt den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Im Schlussdrittel kontrollierten die Grazer das Spielgeschehen weitgehend und ließen den Villachern nur wenige Möglichkeiten. Der VSV versuchte in der Schlussphase zwar noch einmal Druck aufzubauen, blieb offensiv aber zu harmlos.

VSV unter Zugzwang

Damit sichern sich die Graz99ers drei Matchpucks und können bereits im nächsten Spiel den Einzug ins Halbfinale fixieren. Der VSV steht im kommenden Duell auf heimischem Eis unter Zugzwang: Villach braucht einen Sieg, um die Serie noch einmal zu verlängern. Für die Adler steht diese Woche unter keinem guten Stern: Erst gestern verletzte sich Stürmer Hutchison beim Training schwer. Mehr dazu hier: Mehrere Zähne weg: VSV-Spieler bei Training schwer verletzt.