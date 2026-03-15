Leichtathletik: Blick hinter die Kulissen bei Kampfrichter-Ausbildung

Am gestrigen Samstag, dem 14. März 2026, fand im Stadion Lind eine Kampfrichter-Ausbildung statt, organisiert durch den LC Villach.

Zahlreiche Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, um sich mit den Aufgaben und Regeln der Kampfrichtertätigkeit in der Leichtathletik vertraut zu machen. Darunter waren auch einige Eltern, die komplett neu dabei waren, heißt es vonseiten des Vereins.

Wettkampfregeln und respektvoller Umgang im Sport

Kampfrichter-Referent Erik Frank vermittelte die Wettkampfregeln der Leichtathletik, während Safeguarding-Beauftragte Martina Albel den Grundkodex und den respektvollen Umgang im Sport erklärte. Die Ausbildung soll sicherstellen, dass zukünftige Veranstaltungen fair und regelkonform durchgeführt werden können. Unter den Teilnehmern waren auch Sebastian Kofler, Alissa Liebhard, Viktoria Liebhard, Julia Susiti, Sonja Schustereder, Matteo Jost, Ivona Stimac, Melissa Pekastnig, Simone Schuschnig, Christoph Stessl, Florian Rehrl, Sandra Zeisler.

Wichtige Grundlagen für Wettkämpfe

Abgeschlossen wurde der Tag mit einer Prüfung und einer wohlverdienten Jause. Die Veranstaltung vermittelte allen Teilnehmern, sowohl Erfahrenen als auch Neulingen, wichtige Grundlagen für ihren Einsatz bei Leichtathletik Wettkämpfen.