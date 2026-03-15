„Ich bin maßlos in allem“: Theaterstück zu besonderer Autorin in Villach
Am 16. März zeigt das Center for Choreography Bleiburg / Pliberk Tanzbüro Villach das choreografische Theater von Zdravko Haderlap zur außergewöhnlichen Dichterin Christine Lavant: "Ich bin maßlos in allem / V vsem sem nezmerna“.
Christine Lavant wurde lange Zeit auf ein Bild festgelegt, das sie als mit Gott hadernde, arme, kranke Strickerin darstellte. Erst posthum erlangte sie eine breite Leserschaft – inzwischen wird sie in seltener Einhelligkeit zu den bedeutendsten deutschsprachigen Autorinnen des 20. Jahrhunderts gezählt, heißt es in einer Aussendung der Stadt Villach.
Dichterin der Armut und der oft unerfüllten Liebe
Lavants Stärke liegt in ihrem unbestechlichen Blick auf menschliche Verhältnisse und ihrer liebevollen Betrachtung derjenigen, denen das Leben weniger wohlgesinnt ist. Sie ist die Dichterin der Armut und der oft unerfüllten Liebe. Die Theaterproduktion „Ich bin maßlos in allem / V vsem sem nezmerna“ verfolgt das Ziel, sich mit den Mitteln des choreografischen Theaters auf künstlerische Weise einer außergewöhnlichen Dichterin und Frau zu nähern. Dabei wird das Bild aus der Vergangenheit aufgebrochen, um eine tiefere Wertschätzung und Rezeption des Werkes zu ermöglichen.
Außergewöhnlich, grenzenlos und maßlos
Lavants kompromisslose Sicht auf die menschlichen Verhältnisse ist eine Inspiration für die Erforschung und Interpretation ihres reichen literarischen Schaffens und ihrer rätselhaften Persönlichkeit, heißt es weiter. Ziel des choreografischen Theaters von Zdravko Haderlap war es, Stereotypen über sie zu überwinden und ihre Außergewöhnlichkeit, ihre Grenzenlosigkeit, ihre Maßlosigkeit zu beleuchten.
Details zum Termin
„Ich bin maßlos in allem“ / „V vsem sem nezmerna“
Center for Choreography Bleiburg / Pliberk │ Tanzbüro Villach
Wann? Montag, 16. März, 19.30 Uhr
Einführungsgespräch: 18.45 Uhr bei freiem Eintritt
Wo? Im Congress Center Villach
Karten gibt es in allen ÖTicket-Vorverkaufsstellen und unter Ö-Ticket online.