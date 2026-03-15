Doch kein Abriss? Streit um Luxusanlage in Velden geht weiter

Das Hin und Her um die Luxusapartmentanlage am Seecorso in Velden geht in die nächste Runde. Trotz Abrissverfahren wollen die Eigentümer nun das Ruder noch einmal herumreißen.

Rund um die umstrittene Luxusapartmentanlage „Marina Village“ am Seecorso in Velden, in der auch Volks‐Rock’n’Roller Andreas Gabalier eine Wohnung hat, steht womöglich eine Wende an. Obwohl bereits ein Abrissverfahren läuft, versuchen die Eigentümer nun mit einem neuen Konzept, das Gebäude doch noch zu retten.

Neues Konzept soll vor Abriss schützen

Hintergrund für die Unstimmigkeiten, die sich bereits über Jahre ziehen, ist die Widmung des Grundstücks: Dieses ist vor allem für touristische Nutzung vorgesehen. In der Anlage befinden sich jedoch überwiegend private Eigentumswohnungen – darunter eben auch eine Wohnung von Andreas Gabalier. Laut Behörden entspricht diese Nutzung nicht den Vorgaben. Nun hat Eigentümer Wolfgang Schmalzl der Gemeinde Velden ein neues Betriebskonzept präsentiert, wie der ORF berichtet. Demnach könnten die Wohnungen künftig stärker touristisch genutzt werden, etwa als Urlaubsapartments. Die Gemeinde prüft derzeit diesen Vorschlag.

Nutzungskonzept allein reicht nicht

Ob ein neues Konzept tatsächlich eine Rettung vor dem Abriss bringt, ist allerdings fraglich. Bernhard Fink, Präsident der Kärntner Rechtsanwaltskammer, erklärt gegenüber dem ORF, dass nicht nur das Nutzungskonzept entscheidend ist, sondern auch Bebauungsplan, Widmung und baurechtliche Vorschriften für das Grundstück. Ein bereits rechtskräftiger Abrissbescheid wie im vorliegenden Fall wiege zudem schwer. In solchen Fällen müsse grundsätzlich der rechtmäßige Zustand wiederhergestellt werden – also entweder durch Anpassungen am Gebäude oder durch einen Abbruch.

Frist bis 6. Juni

Die Baubehörde soll den Eigentümern nun bereits ein Ultimatum gesetzt haben: Bis zum 6. Juni müssen sie selbst einen Abriss beauftragen. Passiert das nicht, wird die Behörde entsprechende Schritte setzen und Kostenvoranschläge für einen Abbruch einholen.