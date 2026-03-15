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/ ©Fotomontage Canva/Google Streetview
Das Bild auf 5min.at zeigt das Parkhotel Villach und eine Grafik zum Thema Wechseljahre.
Im Parkhotel Villach findet am 26. März eine Wechseljahre-Infoveranstaltung statt.
Villach
15/03/2026
Info-Veranstaltung

„Stille durchbrechen“: Villach lädt zu Wechseljahre-Abend ein

Das Frauenbüro der Stadt Villach lädt am 26. März zu einem besonderen Informationsabend rund um das Thema Wechseljahre ein. Auf dem Programm stehen eine Dokumentation sowie eine Diskussionsrunde mit einer Expertin.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(179 Wörter)

Im Mittelpunkt des Abends steht der US-Dokumentarfilm „The M Factor: Die Stille über die Wechseljahre durchbrechen“. Der Film beleuchtet die verschiedenen Phasen der Wechseljahre und lässt Ärztinnen, Managerinnen, Künstlerinnen sowie Expertinnen aus dem Gesundheitsbereich zu Wort kommen.

Zwei Drittel der Frauen haben Beschwerden

Ziel ist es, aufzuklären und einen offeneren Umgang mit dieser Lebensphase zu schaffen. „Immerhin befinden sich aktuell rund eine Million Frauen in Österreich in den Wechseljahren“, betont Gesundheitsreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser. Rund zwei Drittel der Frauen würden während der Wechseljahre außerdem körperliche oder mentale Beschwerden erleben. „Wir möchten dieses Thema stärker in die Öffentlichkeit bringen und Frauen unterstützen, ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit aktiv zu fördern“, so Sandriesser.

Expertin beantwortet Fragen

Nach der Filmvorführung haben Besucherinnen die Möglichkeit, mit der Gynäkologin Susanne Springer ins Gespräch zu kommen. Sie beantwortet Fragen zu Symptomen, Behandlungsmöglichkeiten, Prävention und einem gesunden Lebensstil während der Wechseljahre. Durch den Abend führt Moderatorin Melanie Pereira-Arnstein.

Frauen-Talk: „Let’s talk about Wechseljahre“

  • Wann: 26. März, 18 Uhr
  • Wo: Bambergsaal im Parkhotel Villach
  • Anmeldung online erbeten
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