Fotogalerie: So glamourös war der Maturaball des Peraugymnasiums

Im Congress Center Villach feierten am Samstag (14. März) die 109 Maturantinnen und Maturanten des Peraugymnasiums gemeinsam mit ihren Familien, Lehrern und Freunden eine rauschende Ballnacht. Vor Ort entstand der Eindruck, als sei ganz Villach gekommen, um die jungen Maturanten unter dem Motto „Walk of Perau“ zu feiern. Die Schülerinnen und Schüler präsentierten eine eindrucksvolle Polonaise unter der Choreografin und Dancing Star Gewinnerin Babsi Koitz. Bis in den frühen Morgenstunden genossen die Besucher die stimmungsvolle Ballnacht am Ufer der Drau. Unter anderem mit dabei: Bürgermeister Günther Abel, Unternehmerin Hilde Ruf, Organisatorin Birgit Prasser-Martinz. Landeshauptmann Peter Kaiser meldete sich in einer persönlichen Videobotschaft an die Maturanten.

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