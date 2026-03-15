Herztransplantation veränderte ihr Leben – Autorin spricht in Velden

Unter dem Motto „DEIN Herz. MEIN Herz – Im Takt des Lebens Veränderungen mutig meistern“ lädt „Frau in der Wirtschaft Kärnten“ (FiW) am 18. März zur FutureLadiesNight 2026 ins Casino Velden ein. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie Unternehmerinnen den Spagat zwischen Beruf, Familie und ihrer eigenen Gesundheit meistern können.

Von der Herztransplantation zum eigenen Buch

Höhepunkt des Abends ist die Keynote der deutschen Autorin Tamara Schwab. Was es bedeutet, wenn das Herz plötzlich aus dem Takt gerät, weiß sie aus eigener Erfahrung. Die Wirtschaftspsychologin erlitt nämlich zwei Herzstillstände und erhielt schließlich eine lebensrettende Herztransplantation – diese Erfahrung hat ihr Leben von Grund auf verändert. In ihrem Buch „DEIN Herz. MEIN Herz“ verarbeitete sie ihre Geschichte. In ihrem Vortrag berichtet sie, wie sie nach den schweren gesundheitlichen Rückschlägen gelernt hat, ihr Leben neu auszurichten und Veränderungen mutig anzunehmen.

©Frau Fokus Tamara Schwab wird die Keynote bei der FutureLadiesNight 2026 im Casino Velden halten.

Fokus auf Frauengesundheit

Die Gesundheit von Unternehmerinnen steht bei der Veranstaltung im Vordergrund. Die Herzchirurgin Maja Hanuna sowie die Kardiologin Anna Rab geben in diesem Zusammenhang Einblicke in aktuelle Erkenntnisse zur Herzgesundheit von Frauen. Besucherinnen können zudem bei Gesundheitsstationen ihren Langzeitblutzucker- und Cholesterinwert messen lassen. Neben Vorträgen und Diskussionen erwartet die Teilnehmerinnen ein abwechslungsreiches Programm mit Musik von Sabine Neibersch, einer Talkrunde mit Casino-Direktorin Marion Roseneder sowie einer Buchsignierstunde mit Tamara Schwab.

Erfolg und Gesundheit kein Widerspruch

Die Botschaft dieses Abends liegt klar auf der Hand: „Mir ist wichtig zu zeigen, dass wirtschaftlicher Erfolg und persönliche Gesundheit kein Widerspruch sind. Im Gegenteil: Wer auf sich selbst achtet, schafft die Grundlage für langfristigen Erfolg“, erklärt Tanja Telesklav, Landesgeschäftsführerin von FiW in Kärnten. Und WK-Vizepräsidentin und FiW-Landesvorsitzende Astrid Legner ergänzt: „Mit der FutureLadiesNight möchten wir einen bewussten Moment schaffen, in dem Unternehmerinnen innehalten, neue Kraft schöpfen und sich auch einmal ganz bewusst mit ihrem eigenen Wohlbefinden beschäftigen.“