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Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Eishockeyspiel zwischen dem EC VSV und den Graz99ers.
Im Viertelfinale gegen die Graz99ers liegt Villach 0:3 zurück.
Villach
16/03/2026
Viertelfinale

Alles oder nichts: VSV will vorzeitiges Saison-Aus verhindern

Der VSV steht am Dienstag im Viertelfinale der ICE Hockey League mit dem Rücken zur Wand. Nach drei Niederlagen liegen die Adler gegen die Graz99ers mit 0:3 zurück.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(87 Wörter)

Drei Niederlagen in Serie bringen den EC iDM Wärmepumpen VSV in eine schwierige Lage: Sie kämpfen am Dienstagabend, um 19.15 Uhr, in der Villacher Stadthalle sozusagen um das sportliche Überleben. Eine weitere Niederlage gegen die Graz99ers würde für die Blau-Weißen das vorzeitige Saisonende bedeuten. Dennoch zeigt sich das Lager der Villacher kämpferisch: Das Ziel ist klar, die Serie noch einmal nach Graz zurückzubringen und sich anschließend von Spiel zu Spiel vorzuarbeiten.

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