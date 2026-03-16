Alles oder nichts: VSV will vorzeitiges Saison-Aus verhindern

Der VSV steht am Dienstag im Viertelfinale der ICE Hockey League mit dem Rücken zur Wand. Nach drei Niederlagen liegen die Adler gegen die Graz99ers mit 0:3 zurück.

Drei Niederlagen in Serie bringen den EC iDM Wärmepumpen VSV in eine schwierige Lage: Sie kämpfen am Dienstagabend, um 19.15 Uhr, in der Villacher Stadthalle sozusagen um das sportliche Überleben. Eine weitere Niederlage gegen die Graz99ers würde für die Blau-Weißen das vorzeitige Saisonende bedeuten. Dennoch zeigt sich das Lager der Villacher kämpferisch: Das Ziel ist klar, die Serie noch einmal nach Graz zurückzubringen und sich anschließend von Spiel zu Spiel vorzuarbeiten.