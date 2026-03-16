Neue Ideen für den Naturpark Dobratsch

Im Rahmen des Interreg-Projekts „INDIALPS“ wurden neue Ideen für den Dobratsch Naturpark entwickelt – etwa zur Besucherlenkung oder Barrierefreiheit. Die Ergebnisse werden nun am 18. März 2026 im Villacher Bambergsaal präsentiert.

Beim 2024 gestarteten INDIALPS-Projekt dreht sich alles um Naturtourismus. Die Teilnehmenden – darunter der Alpenverein, Grundbesitzer, die Kärntner Jägerschaft, Naturschützer sowie Partnerbetriebe – überdachten den Ganzjahrestourismus im Naturpark Dobratsch sozusagen neu. „Etliche Innovationen wurden bereits umgesetzt, weitere werden in den nächsten Jahren folgen. Dazu gehören einheitliche Beschilderungen und Infopoints sowie die neue Erlebniskarte. Geplant sind weitere barrierefreie Attraktionen und Spazierwege in den Naturparkgemeinden“, weiß Villachs Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ).

Grenzübergreifende Idee

Dem gingen umfassende Untersuchungen der Besucherströme vor. „Die Ergebnisse erlauben es dem Naturpark künftig, noch gezielter Maßnahmen […] umzusetzen“, erklärt Lili Schmalzl vom Forschungszentrum für Biodiversität und Ökosystemleistungen (I.C.E.B.) der FH Kärnten. Georg Overs, Geschäftsführer der Tourismusregion Villach, ergänzt „Wir freuen uns sehr über die touristisch relevante Weiterentwicklung der Dobratsch-Runde und die Einbindung des Dreiländerecks.“ Auch Robert Heuberger, Geschäftsführer des Naturpark Dobratsch, ist begeistert über die Idee eines Drei-Länder-Friedensparks mit dem Nationalpark Triglav in Slowenien und dem Naturpark Prealpi Giulie. Details werden im Rahmen der Abschlusskonferenz INDIALPS am kommenden Mittwoch, dem 18. März 2026, vorgestellt. Der Eintritt zur Veranstaltung im Bambergsaal ist kostenlos. Beginn ist um 18 Uhr.