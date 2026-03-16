Bürgermeister, Polizei und Behörde nehmen Perau unter die Lupe

„Villach ist eine lebenswerte Stadt. Gleichzeitig wissen wir, dass es Bereiche gibt, an denen das subjektive Sicherheitsgefühl noch gestärkt werden kann“, erklärt Bürgermeister Günther Albel (SPÖ). Darum lädt er am Freitag, dem 27. März 2026, erneut zu einem Stadtteilspaziergang. Dieser dauert rund 75 Minuten und führt vom Volkshaus zum „Grünen Eck Perau“ und über die Wohnsiedlung retour. Mit von der Partie: Vertretern der Behörde sowie der Polizei. Albel: „Der direkte Austausch mit der Bevölkerung hilft uns, gezielt Maßnahmen zu setzen. Wir nehmen die Rückmeldungen der Villacher sehr ernst“, betonen Albel sowie Stadtpolizeikommandant Erich Londer. Beginn ist um 18 Uhr. Um vorherige Anmeldung wird gebeten.