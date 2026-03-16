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/ ©Pixabay / Mabel Amber, who will one day
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Hund an der Leine beim Spazierengehen mit seinem Herrchen.
"Stadthund Herbert" erinnert Hundebesitzer humorvoll, aber dennoch bestimmt an ihre Pflichten.
Villach
16/03/2026
Neue Kampagne

Gassisackerln und Co.: Villach richtet Appell an Hundehalter

Ob im Park, am Gehweg oder in der Freilaufzone – Hundekot gehört ins Gassisackerl. Damit das in Villach klappt, erinnert auch in diesem Jahr der „Stadthund Herbert“ im Rahmen einer humorvollen Infokampagne daran.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(114 Wörter)

Da hilft kein Knurren und kein Schnaufen – ins Sackerl rein gehört mein Haufen„- Stadthund Herbert erinnert Villachs Hundebesitzer auch heuer an die Spielregeln. Seine Sprüche erscheinen etwa auf Infoscreens und rufen zu einem fairen Miteinander auf. „Wir alle müssen dazu beitragen, unsere schöne Stadt sauber zu halten“, betont auch Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ). Ebenso wichtig: „Bitte die Hunde im Stadtgebiet an der Leine führen.“

Tierische Veranstaltungsreihe

Die Stadt plant zudem eine Veranstaltungsreihe in Zusammenarbeit mit professionellen Hundetrainern. Dabei wird es unter anderem die Möglichkeit geben, gemeinsam mit dem eigenen Vierbeiner und unter fachkundiger Anleitung durch Villach zu spazieren.

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