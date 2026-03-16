Ob im Park, am Gehweg oder in der Freilaufzone – Hundekot gehört ins Gassisackerl. Damit das in Villach klappt, erinnert auch in diesem Jahr der „Stadthund Herbert“ im Rahmen einer humorvollen Infokampagne daran.

„Da hilft kein Knurren und kein Schnaufen – ins Sackerl rein gehört mein Haufen„- Stadthund Herbert erinnert Villachs Hundebesitzer auch heuer an die Spielregeln. Seine Sprüche erscheinen etwa auf Infoscreens und rufen zu einem fairen Miteinander auf. „Wir alle müssen dazu beitragen, unsere schöne Stadt sauber zu halten“, betont auch Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ). Ebenso wichtig: „Bitte die Hunde im Stadtgebiet an der Leine führen.“

Tierische Veranstaltungsreihe

Die Stadt plant zudem eine Veranstaltungsreihe in Zusammenarbeit mit professionellen Hundetrainern. Dabei wird es unter anderem die Möglichkeit geben, gemeinsam mit dem eigenen Vierbeiner und unter fachkundiger Anleitung durch Villach zu spazieren.